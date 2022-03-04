吳謹言「尚食」哭到缺氧 8天7億播放量

吳謹言拍古裝劇「尚食」，大受歡迎。（取材自微博）

以「延禧攻略」暴紅的吳謹言，後來拍的戲收視成績不理想，她近日推出新劇「尚食」讓她成功翻身，劇集上線8日已經累積破7億播放量，微博話題度非常高。

香港 01報導，在近日播出的一場坦白身世的戲中，吳謹言向飾演太子朱瞻基的許凱告知自己的身世，過程中她從哽咽到哭泣至倒地，將傷心欲絕的情境展現得層層分明，比起從前只會瞪大眼﹑目無表情的演技成熟了許多。

當導演 喊「停」之後，吳謹言的情緒仍然飽滿未能走出角色，哭喊到缺氧似的站不起來，曾經嘗試想站起來最後都不成功，需要坐下來緩慢一下處理情緒，可想而知她為了該劇下了不少功夫。而網友們見到她這一幕戲後都讚不絕口，讓大家直呼心痛：「我都看心疼了」﹑「又讓我哭」等，激讚她演得投入。

另外，許凱、吳謹言合演「尚食」，「傅恆瓔珞CP」再續前緣，大批劇迷也很埋單，讓該劇播出短短8天就創下7億播放量，但也有不少網友因此反感，更批評該劇是「宮鬥不像宮鬥，美食 也不美食，權謀也不權謀的四不像。」「翻版『大長今』，劇情真的好離譜。」

另據上報報導，許凱近日聲勢節節攀升，上月主演的古裝劇「雪鷹領主」才殺青，最近他又接下古裝劇「樂遊原」，女主角則選定有「人間富貴花」封號的景甜，兩人將上演大將軍間愛戀故事，不過這幾年許凱拍戲不間斷，更在4年內演出14部劇，幾乎都待在影視基地橫店取景，被網友虧是「最帥勞模」。