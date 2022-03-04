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「我心」冬奧片票房慘 孟美岐緋聞拖累？

娛樂新聞組／綜合報導
孟美岐因為捲入小三事件，令形象大大受損。（取材自微博）
孟美岐因為捲入小三事件，令形象大大受損。（取材自微博）

2022年北京作為冬奧舉辦的城市，在這個時機作為冬奧獻禮片的電影「我心飛揚」推出，理應票房高收且話題不斷。可惜人算不如天算，電影上映後票房低迷，有網友認為是女主角孟美岐捲入小三事件導致，而監製徐崢也站出來大爆導演為了拍攝該電影已是傾家蕩產，引來一片討論。

香港01報導，「我心飛揚」整體故事主要講述中國短道速滑健兒勵志為國爭光的故事，據悉，電影投放2億人民幣製作，是一部高質量的電影作品。然而，原本外界估計票房起碼高收過億。但從上月25日上映至今（3月3日）7日票房一直處於低迷狀態，據內地「貓眼實時票房」數據顯示，目前票房不足600萬人民幣，而且上座率只有0.1%而已，連導演王放放都承認票房不理想。

孟美岐在「我心飛揚」中飾演金牌溜冰選手。（取材自微博）
孟美岐在「我心飛揚」中飾演金牌溜冰選手。（取材自微博）

據報導，電影監製徐崢都站出來表示：「我們導演已是傾家蕩產，把自己這個房子甚麼全都押上去了。」顯然可見王放放導演是用盡所有去拍攝這一部電影。而電影不賣座的原因，有網友認為是女主角孟美岐捲入小三事件影響導致，因為去年她被爆出介入音樂人陳令韜以及說唱歌手陳澤希的感情，不但聊天紀錄被公開，更被私生飯爆料疑於20天內開房16次。雖然孟美岐方起初否認事件，但隨著爭議升溫，她只好再發文道歉，聲稱自己對第三者身分不知情，自己也是被欺騙的一方，但形象已經一去不返。

監製徐崢都站出來指導演為了拍電影，已經傾家蕩產。（取材自微博）
監製徐崢都站出來指導演為了拍電影，已經傾家蕩產。（取材自微博）

電影 導演 北京

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