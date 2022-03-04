楊冪上海夜會高帥男 傳帶新歡回社區

楊冪離婚後追求者不斷。（取材自微博）

女星楊冪 有「流量女王」的封號，與她有關的大小事幾乎都可以在網路上帶動討論，她在2018年宣布與香港男星劉愷威離婚後，前段時間曾被爆與魏大勳熱戀，不過隨著互動減少疑似情已逝，近日狗仔「吃瓜少女張小寒」拍到她深夜帶著一名神祕男走進上海某社區，疑似爆新戀情「楊冪與帥哥同回小區」關鍵字登上微博熱搜，眼尖網友也發現該男的真實身分。

噓！星聞報導，楊冪當天晚上頭戴黑帽、黑色口罩 ，一身黑的打扮現身上海，從機場離開後她先前往美體店，緊接著和工作人員到下榻酒店，不過晚間9點多，她搭車來到一處社區，一位戴著白色棒球帽的年輕男子在路口等待，男方熟絡地與楊冪的工作人員打招呼，隨後兩人一起離開。

媒體報導，在曝光的畫面中，神祕男不僅和楊冪互動親暱，也認識她的工作人員，還向對方揮手打招呼。而未戴口罩的他，長相也被公開，不僅非常高大，長相十分帥氣。

不過有網友比對狗仔影片中男子的模樣發現，這位高帥男疑似是「小時代」導演 郭敬明的助理，楊冪與郭敬明頗有私交，因此外界猜測搞不好只是好友聚會或是討論公事。

另據ETtoday報導，楊冪在2018年12月底官宣離婚劉愷威，強調雙方是和平分手，離婚則是溝通過後的選擇，女兒小糯米目前已經7歲，過去受訪時曾被問到「生活中還期待愛情嗎？」她坦率地回應「期待，天天都期待。」只不過雖然期待，但自己並沒有付諸努力，證實生活重心仍放在演藝事業上。