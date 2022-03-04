54歲生日沒曬秦昊 伊能靜與女兒賣萌

伊能靜（右）54歲生日，與女兒一起托腮賣萌，發長文談人生感恩。（取材自微博）

3月4日是台灣女星伊能靜的生日，網友們無不驚歎於女神居然都已經54歲了。幾乎每年生日，伊能靜都會說這句話：「現在是我最好的年紀」，看來她似乎沒有年齡焦慮。

搜狐娛樂報導，零點過後，伊能靜分享兩張母女合影以及早早就寫好了的長文，為自己慶祝54歲生日。伊能靜覺得自己很幸運，也很感恩，因為有兩個讓自己不斷進步學習的孩子，有愛的家人，有無條件支持自己的伴侶，也有無數摯友。 她還分享了兩個願望，其中一個是希望世界沒有病痛、戰爭和苦難。

據報導，伊能靜這次沒有曬與秦昊的同框照秀恩愛，而是分享和女兒的自拍。小米 粒雙手托腮，噘嘴賣萌，十分俏皮可愛。過去伊能靜總是大方曬娃，但是自從兒子上大學時正臉曝光後，小米粒卻開始被遮臉了，想必是想給女兒普通小朋友的童年，不受打擾。 母女倆一起賣萌比可愛，毫無違和感。

同時，伊能靜還在另一個社交平台上分享了超多美照，背景音樂是本人的聲音，她教大家做女人必須學會的事情，要對自己有安全感、經濟獨立、熱愛學習、自律才美麗，要珍愛自己。 她是這麼說的，這些年來也是這麼做的。

伊能靜分享了幾十張私房照，或清純可人，或知性溫柔，風格百變。去年12月，伊能靜做了自己30年前的同款髮型，並且擺出相同pose，歲月並沒有在她的臉上留下太多的痕跡，堪稱凍齡。