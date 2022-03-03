老爸郭德綱名氣響 郭麒麟常被盯 街吻曝光了

郭麒麟（左）與美女親密的挽手逛街。（視頻截圖）

名人子女的八卦大家也看愛，近日在某媒體發布的一則視頻，知名藝人郭德綱的兒子郭麒麟，和一位穿著粉色棉服的女子現身路邊；該女子個子修長，皮膚十分白皙，跟郭麒麟的互動十分親密，一同吃火鍋、唱歌等等，該視頻引起了網友和粉絲的關注。

網易號報導，郭麒麟在吃完飯後和該女生一起在街頭聊天，不知道是不是周圍環境嘈雜的原因，兩人的距離隔得很近，從視頻拍攝的角度來看，這名女生還順勢對著郭麒麟吻了上去，看上去十分親暱。

在聊天的過程中，不知道郭麒麟是不是說了什麼讓女生不開心的話，該女生甩手就要離開，郭麒麟一把拉住了她，安撫她的情緒，看來郭麒麟在安慰女生這方面也是很有耐心的。

在離開時，郭麒麟先行坐上了自己的豪車，後來在德雲社演員張九齡的攙扶下，該女生也坐上了這輛車，他們一同繼續接下來的活動。

作為知名藝人郭德綱的兒子，郭麒麟的一舉一動總是備受關注，但其實除了私生活外，郭麒麟在工作方面也有很多值得關注的地方。此前，郭麒麟拍攝了時尚 雜志，他在照片中的表現力很強，頗有模特的感覺。

雖然是作為相聲演員出名，但郭麒麟並不把自己局限在相聲領域，此前他和宋軼主演的電視劇《贅婿》一經播出就廣受好評，讓大家看到了郭麒麟身上更多的可能。

除了演戲之外，郭麒麟還玩起了配音，他在電影 《比得兔2：逃跑計劃》中為小兔子比得配音，粉絲們都直呼期待，看得出來郭麒麟不斷地在突破自己，不把自己困在父親給的舒適圈裡，十分有勇氣。