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劉濤雙手撓著曹可凡臂彎 網酸：不是普通朋友

娛樂新聞組／綜合報導
劉濤（左圖）與上海東方衛視主持人曹可凡，傳出舉止互動親暱 。（取材自微博）
劉濤（左圖）與上海東方衛視主持人曹可凡，傳出舉止互動親暱 。（取材自微博）

43歲中國女星劉濤一直風評不錯，人靚演技佳，但近日劉濤與58歲中國主持曹可凡舉止親暱被拍到，網友質疑這不是普通異性朋友行為。

香港01報導，劉濤當初為幫老公王珂還債，幾乎365日全年無休，連續5年拍了20多套戲，還清4億元人民幣（約6300萬美元）債務，患難與共，不離不棄。雖多次爆出婚變傳聞，但都被兩人一一否認，是大眾公認的好妻子。

日前，有中國狗仔影到劉濤與一眾好友聚餐後的畫面，她身穿白色羽絨，披散著長髮，雙手撓著一名男子臂彎，兩人有講有笑，期間劉濤還蹦蹦跳跳，非常小女生，之後男方也用手搭著劉濤膊頭，攬向身邊，非常親密。

劉濤（右）去年曾曬出同老公王珂合照，反擊網傳婚變消息。（取材自微博）
劉濤（右）去年曾曬出同老公王珂合照，反擊網傳婚變消息。（取材自微博）

據網友指，畫面中的男子是上海東方衛視主持人曹可凡，比劉濤年長15歲，與妻子育有一子。他與劉濤曾在2019年錄製真人騷《我們在行動》，且有網友留言稱「劉濤要去東方衛視當一姐了，據說是要主持綜藝節目」，而近年來，劉濤跨界擔任主持的節目不在少數，包括《2020北京衛視春晚》、《披荊斬棘的哥哥》、《第十屆中國大學生電視節》等，不過大家對她的主持功力褒貶不一。

目前劉濤與曹可凡對此尚未有任何回應，網友們也在評論區各抒己見：「曹看到美女都會摟的，以前節目採訪明星後合影都要摟一下」、「這絕不是普通異性朋友關係可以做出來的行為，估摸著婚姻早就出問題了，只是為了維持人設才一直沒公布」，也有網友認為：「現在不知道前因後果，就不要亂發表了」等。

劉濤 北京 香港

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