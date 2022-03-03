萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

港萬梓良疑患癡呆？萬梓良3月1日更新社交平台動態，曬出他在路邊吃盒飯的視頻，莫名狂笑精神狀態引起網友們的關注。

蓋飯娛樂報導，視頻中，萬梓良穿著紅色外套蹲在路邊，今年64歲的他抬頭紋深邃，老年斑明顯，眼皮耷拉在一起，老態十足。他先是和大家打著招呼，透露自己正蹲在街邊吃盒飯，在萬梓良的身旁還有兩位好友正端著飯盒埋頭大吃。

緊接著，萬梓良面對鏡頭說個不停，似乎是在向哪位領導要物資，還沒有說幾句話，他突然大笑起來，身旁的好友卻一臉冷漠，彷彿並不想搭理萬梓良。

見好友沒有什麼反應時，萬梓良站起身來，邊走邊感慨道「死城一樣啊」。隨後他將鏡頭對著四周環繞了一圈，可以看到，街上一個人都沒有，一片寂靜，與以往喧鬧的樣子有很大差異。

萬梓良看見這一情況，反倒是又大笑了起來，看起來心情很是不錯。最後，萬梓良還在不停地說著什麼，笑聲一直沒有停過，不少網友看見視頻後，對他的精神狀態表示擔憂。

有人懷疑萬梓良是不是得了老年癡呆？每次說話都是語無倫次的，還有人吐槽他現在已經瘋了，勸告萬梓良別再倚老賣老了，更有甚者直言萬梓良已經將他過去的風采消磨殆盡了。

自從萬梓良入駐短視頻平台後，他的各種行為可謂是引起了不少的爭議。此前，他在排隊做核酸時，拿著取樣瓶對著鏡頭不斷地揮手。

醫療人員為他採樣的時候，萬梓良仍舊是招手打著招呼，但身旁卻沒有一個人搭理他，這讓萬梓良一時十分尷尬。除了行為舉止讓人不理解外，他還多次與不同的美女做著親密的行為。

萬梓良在參加活動的時候，一位粉絲上前找他合影。只見萬梓良緊緊地摟著對方的肩膀，拍照時，眼神也一直盯在美女的身上，根本不看向鏡頭。

但當男生過來找他合照的時候，萬梓良便一直推脫，表示自己還有事情要處理，表情很是無奈。萬梓良在電影 拍攝過程中和一位女生也經常有著親密行為，不僅將對方摟在懷中，還親吻女生的臉頰。或許是萬梓良的種種行為給大家留下了不好的印象，以至於網友們現在對他的評論全是吐槽和諷刺。