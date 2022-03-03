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潘長江直播賣茅台…貴5倍還誇優惠 老戲骨同流合汙

娛樂新聞組／綜合報導
潘長江直播帶貨茅台酒。 （視頻截圖）
潘長江直播帶貨茅台酒。 （視頻截圖）

直播帶貨在中國流行已久，近年連明星都加入這個潮流，一開始每每引起話題，但現在已有網友出現反彈聲音，認為有部分藝人並不是本著「為粉絲謀福利」心態出發，而純粹是「割韭菜」；「喜劇表演藝術家」潘長江就被質疑賣假酒、虛假宣傳，網友直言：光芒被消耗殆盡了。近日潘長江與另一名老戲骨姚安濂合體賣茅台酒，但不到4千多人民幣的價格卻被炒到2.8萬人民幣（約4430美元），再度引發爭議。

網易娛樂報導，直播間裡，潘長江當晚在直播間主打的產品是茅台酒，聲稱是虎年的生肖酒。姚安濂則在旁邊應和，彷彿相聲裡的逗哏和捧哏。

潘長江表示，這款貴州茅台虎年生肖紀念酒原價4萬2999元人民幣（約6804美元），在他的直播間只需要2萬8794元人民幣（約4508美元）。他自稱因為和貴州茅台公司的老總是多年好友，喝了一頓酒之後，直接拿到了最低價。

從4萬3降價至2萬8，乍看相當優惠，不過有網友曬出了同款酒在其他平台的價格，只需要4699元人民幣（約743美元）。此外，也有不少網友透露，茅台生肖紀念酒每年都有，價格都不超過5000元人民幣。

與潘長江搭檔的姚安濂現年64歲，影視作品有「粉紅女郎」、「愛情女偵探」、「花木蘭傳奇」等；1998年，姚安濂在「無暇人生」中飾演季如東，並憑此劇一舉成名。出道20多年，姚安濂參演的影視劇多達70部，是妥妥的老戲骨。網友感嘆，連老前輩都在直播界「同流合汙」。

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