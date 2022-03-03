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趙麗穎離婚後更紅 官媒挺轉型新戲、還告贏侵權

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎離婚後，事業卻蒸蒸日上。（取材自微博）
趙麗穎離婚後，事業卻蒸蒸日上。（取材自微博）

女星趙麗穎去年和馮紹峰離婚後，事業卻蒸蒸日上，近日主演電視劇「幸福到萬家」將播出，中國官媒央視都數度幫忙宣傳，是她的轉型之作。而她現實生活中也迎來好消息，先前和北京一間公司因網路侵權糾紛對簿公堂，近日獲法院判決勝訴。

新浪娛樂報導，趙麗穎方面近日針對網路侵權問題，提告一家北京公司。法院一審認為該公司未經趙麗穎許可，擅自在商品上使用趙麗穎的肖像，須賠償30萬元人民幣（約4.7萬美元），二審維持原判。

另據上報流行報導， 趙麗穎好事不斷，新戲「幸福到萬家」將播出，連中國官媒央視都數度幫忙宣傳，外界之前認為央視很可能獨家播出，但近日傳出該劇權利金太高，到時有可能由央視跟其他電視台雙播。趙麗穎最近接受雜誌「GLASS」訪問，聊到拍攝過程，表示雖然該劇不像古裝戲或武打戲的高強度拍攝，但對她而言角色挑戰相當大，她到後期越拍越瘦，整個人掉了4、5公斤。

趙麗穎離婚後拚轉型，接下電視劇「幸福到萬家」。（取材自微博）
趙麗穎離婚後拚轉型，接下電視劇「幸福到萬家」。（取材自微博）

趙麗穎與「幸福到萬家」導演鄭曉龍在2007年電視劇「金婚」初次合作，該劇也是她第一部電視劇，兩人對彼此都留下好印象。趙麗穎表示自己會接拍「幸福到萬家」主要原因有二，一個是對導演的充分信任，另一個則是因為這個角色給她更多可能性與發揮空間。

趙麗穎 北京 導演

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