德雲社男演員被前妻怒揭「家暴出軌慣犯」 連岳母都打

張九南被控訴家暴、出軌。（取材自微博）

中國知名相聲團體「德雲社」演員張九南近日遭前妻發文控訴家暴 、出軌、約粉絲，女方提到在婚內期間只要意見不合，張九南便會動手，多位朋友曾目睹但是礙於面子不敢站出來說。她細數自2016年結婚以來，被家暴20多次，另有13次報警紀錄，1次鑑定傷痕紀錄。對此，張九南回應：「等判決，自有公道。」

「噓！星聞」報導，張九南前妻表示，張九南曾因為家人抽菸影響孩子，在和她商量的過程中踹了幾下，她的家人出面阻攔也被打。她也指控，在離婚訴訟期間張九南曾帶著兩個陌生男子闖進家中對岳母動手，試圖帶走正在熟睡中的小孩，導致兒子發燒，最後是派出所勒令送回。

前妻還透露張九南婚後經常約粉絲開房，甚至在兒子才出生一個月時就出軌，從2016年到2020年間出軌了10幾次，經常帶著不同的女人去民宿 。然而當醜聞被踢爆時，她顧及家庭及對方事業，只能找上爆料者希望私了，她心寒表示：「無盡的忍讓導致張九南無盡的出軌。」

如今兩人離婚訴訟還在進行中，婚姻仍舊存續中，但男方身邊又有了新女友，她不想再像從前一樣退讓，「我上述所說的證據，都會如數提交給法院，在我們的婚姻中確實存在很多問題，但任何問題都不是可以你引導粉絲汙衊我、謾罵我的理由，不要以為你有一點粉絲就可以竄改事實。」