汪小菲新歡被發現戴「情侶款」鑽戒 網友批：宣示主權

張穎穎（圖）被發現戴鑽戒，疑似是汪小菲同款。（取材自微博）

富商汪小菲 與女星大S （徐熙媛 ）官宣離婚後，屢傳懷疑婚內出軌，對象指向女星張穎穎；他一度為此怒發文否認但又秒刪，後續又被網友抓包兩人有同款外套，讓人猜測是情侶衣。近日，張穎穎曬出一則運動影片，手上竟戴著大鑽戒，又被懷疑是情侶款戒指，網友批評她是在宣示主權。

「噓！星聞」報導，有網友發現在張穎穎日前分享一則做運動的影片秀身材，手上無名指卻帶著鑽戒，似乎和汪小菲2月直播時所戴的鑽戒為情侶款。此外，她同一天另一段影片中，她正在製作公仔，製作過程中並沒有配戴任何飾品，結束後才戴上了一枚看起來價值不菲的鴿子蛋鑽戒，她還舉起戴著戒指的手開心拍照。

網友對此紛紛直呼：「這是故意的吧」「宣示主權嗎？」張穎穎事後又將影片刪除，網友又質疑她反覆發出令人誤會的動態又刪除，炒新聞的手段「夠心機」。

張穎穎（右圖）被發現戴鑽戒，汪小菲（左圖右）日前直播時也秀出鑽戒。（取材自微博）

事實上，這並非是張穎穎第一次遭網友質疑曬恩愛，她在2月時，曾於抖音曬出到九華山寺廟一遊的影片，可見她雙手合十誠心祈禱，但身穿的羽絨外套卻被網友發現和汪小菲的是同款式，留言區大歪樓後該影片已被刪除。但也有人認為，同品牌服裝並不能代表什麼，「真相只有自己知道」、「可能只是巧合」。