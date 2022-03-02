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伊能靜曬北京豪宅 家具挨批破舊 親揭「全是骨董」

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜日前拍攝一段影片，與粉絲們分享她在北京的房子。（取材自微博）
伊能靜日前拍攝一段影片，與粉絲們分享她在北京的房子。（取材自微博）

女星伊能靜2015年與中國男星秦昊結婚後多定居在當地，並憑選秀節目「乘風破浪的姐姐」在中國打出知名度，一舉一動格外引人注意。最近她分享在北京的豪宅，有眼尖網友發現豪宅家具竟然破爛、積灰塵，她則揭露背後原因。

「噓！星聞」報導，伊能靜日前拍攝一段影片，與粉絲們分享她在北京的房子。影片中，伊能靜開心提到房內的擺設，還透露家具幾乎都是從海外買來的二手家具，而有些家具會讓人有「破破爛爛」、「生灰塵」的感覺。她解釋，這些家具是特地從骨董市場買來的，因此有些布可能幾十年都沒變過、表面被擦試過無數次，才會看起來有破爛老舊感。

伊能靜曝光北京房子擺設。 （取材自微博、小紅書）
伊能靜曝光北京房子擺設。 （取材自微博、小紅書）
伊能靜曝光北京房子擺設。 （取材自微博、小紅書）
伊能靜曝光北京房子擺設。 （取材自微博、小紅書）
伊能靜曝光北京房子擺設。 （取材自微博、小紅書）
伊能靜曝光北京房子擺設。 （取材自微博、小紅書）

伊能靜表示，北京工作節奏快，所以每次回到北京就會有一種往前奔的感覺，但回到北京的家後卻有一種懷舊、安定感，坦言這是她熱愛北京的原因之一，也是她擁有最久的家。

發文一出，許多網友紛紛讚嘆：「一看就很會生活，很有情趣的女人，和她一起生活，一定很開心很幸福」、「骨董都蘊含著懷舊，年代感十足，有故事」；不過，也有網友提醒：「可是搭配的並不好，尤其是硬裝，地磚換一換吧」、「這個髒了很難清洗吧」、「北京真的不太適合放實木家具」。

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