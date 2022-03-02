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55歲「食神」女星肺癌逝世 曾暴瘦現身稱在減肥

娛樂新聞組／綜合報導
祝文君2018年的慶生照，身材適中。但她2021年底現身時暴瘦，追問原因說是減肥。（取材自臉書）
祝文君2018年的慶生照，身材適中。但她2021年底現身時暴瘦，追問原因說是減肥。（取材自臉書）

香港女星祝文君日前因肺癌逝世，享年55歲，好友麥德羅證實消息。她是無線（TVB）訓練班出身，代表作是在周星馳電影「食神」中客串記者，採訪「撒尿牛丸」一幕讓人印象深刻。

香港01報導，據悉祝文君是在睡夢中離世，並且家人都陪在身邊。她生前最後一次更新臉書，曬出自己種植的盆栽「羽衣甘藍」，當時寫道：「牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生？期待。」然而虎年剛到不久她便離世，噩耗衝擊香港演藝圈，眾多藝人輪番在深夜發文哀悼。

外傳祝文君罹病已有一段時日，但是對外並未公開病情。她直到2020年仍持續拍戲，遺作「童時愛上你」、「痞子殿下」尚未播出；2021年11月出席活動時，她的暴瘦身形令外界嚇了一跳，當時僅說是減肥，眾人也沒有再追問。

祝文君主持節目走紅，因此客串周星馳電影「食神」。（取材自YouTube）
祝文君主持節目走紅，因此客串周星馳電影「食神」。（取材自YouTube）

祝文君原本是銀行職員，80年代加入邵氏藝員訓練班，之後又報考無線第三期藝員進修班，逐步踏入演藝圈。她憑著流利口條和亮麗外型，先後主持過「香港早晨」、「城市追擊」等，更因為後者而在「食神」中客串記者一角。

祝文君同時活躍戲劇圈，在各個劇集扮演配角，尤其在人氣電視劇「開心速遞」扮演劉丹的亡妻，只露出背影仍掀起熱烈討論。

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