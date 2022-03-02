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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

變性主持人反俄戰、指央視挺烏 遭官方開鍘

娛樂新聞組／綜合報導
金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事。（取材自微博 ）
金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事。（取材自微博 ）

俄羅斯發兵侵略烏克蘭，引發國際關注與譴責，而中國方面對此則保持中立態度，不過女星金星在微博發文談到有關烏俄戰爭一事，引發中央官方不滿，貼文被刪除，帳號更遭到官方禁止發言。

「噓！星聞」報導，金星是中國知名主持人，加上她本身從男兒身變性為女兒身，方方面面都是話題人物。日前她在微博發文提到「一個瘋狂的俄國男人說，不讓俺繼續當總統，俺就不要這個世界了！」，接著還附上一張央視新聞台的截圖，並指出「從央視小姐姐穿的衣服顏色來看，是支持烏克蘭的」，看似意指中央是傾向支持烏克蘭。

結果此貼文遭到網友留言攻擊，隨後貼文就消失，網友隨即批評金星刪除貼文，不過她再發文否認：「我本人沒有刪微博，是系統給遮罩了！不帶腦子想罵我的人請先在微博上實名認證後再來吧！發表個人觀點，尊重所有生命，堅持反對戰爭！」而目前金星的微博已被官方宣告「因違反相關法律法規，該使用者目前處於禁言狀態」，所以她已無法再貼文留言。

另一方面，央視也回應爭議，表示女主播的服裝外套是墨綠色，搭配裡面的黃襯衫，並非是烏克蘭國旗顏色藍色與黃色。央視表態，也有部分網友質疑是金星修圖改變了主播外套的顏色，又是一陣批評。

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