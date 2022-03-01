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吳奇隆、劉詩詩被爆婚變前夕甜蜜喝咖啡 網友也吵翻

娛樂新聞組／綜合報導
網友在咖啡店偶遇吳奇隆與劉詩詩。 （取材自微博）
網友在咖啡店偶遇吳奇隆與劉詩詩。 （取材自微博）

吳奇隆劉詩詩結婚7年，日前遭中國狗仔爆料婚變，不過隨即否認，日前兩人還共同在微博發出聲明「我們一直都很好，謝謝大家關心」，並要求爆料的狗仔媒體帳號要求刪除不實內容，否則就要提告。現在有網友翻出在爆料的前一天，有人在咖啡店偶遇吳奇隆與劉詩詩，兩人看起來感情很好，打臉爆料。

「噓！星聞」報導，有網友24日在咖啡店巧遇吳奇隆、劉詩詩，還附上一張照片證明，而這家咖啡店是鍾漢良在「今生有你」劇中取景的地方，因此有不少人看了劇之後，慕名前來打卡。這位網友特意選了劇中鍾漢良坐的位置，因此恰巧近距離的見到「野生」吳奇隆與劉詩詩。

網友表示，由於是小虎隊粉絲，一開始目光都在吳奇隆身上，直到兩人離去後，才發現偶像身邊的女子正是劉詩詩。而她也曬出照片，只見劉詩詩起身穿外套時，吳奇隆還幫她注意四周狀況，可說是相當貼心，藉此證實兩人如聲明所言「一直都很好」。

網友的這篇打卡文，讓粉絲瘋傳以打臉狗仔媒體爆料吳奇隆和劉詩詩婚變，笑稱「人家夫妻感情好著呢！還一起打卡網紅咖啡店」，不過也有些網友看了照片覺得是舊照，引發兩派網友爭論不休。

劉詩詩 吳奇隆 咖啡

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