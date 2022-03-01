杜江機場與醫護爭執 霍思燕猛推兩把才制止 網友狂批

杜江（右）與霍思燕（左）被傳婚姻出狀況。（取材自微博）

男星杜江跟女演員霍思燕結婚近10年，一直有著愛家寵妻的良好形象，不過他先前卻被爆出軌，趕緊嚴詞否認。日前，媒體拍到他在風波後帶著老婆霍思燕去三亞遊玩，在機場 卻心情不佳，還與醫護人員起衝突，引發爭議。

「蓋飯娛樂」報導，杜江當時穿著一身黑色套裝，將自己裹得嚴實，一路上低頭沉默著，似乎有心事。霍思燕則是步伐輕快地跟在老公身後，兩人雖然沒有過度親密的舉動，但能單獨出來旅遊，可見感情依然穩定。

之後霍思燕好不容易跟上杜江的步伐，兩人低頭交流了一陣子後，便一起前往核酸檢測 點，氣氛融洽。原本核酸檢測只需要摘下口罩 、出示身分信息即可，整個流程在5分鍾內就能完成。

然而，杜江卻不知為何發脾氣，還與醫護人員當場起爭執，雙方一直在溝通。霍思燕明顯有些不耐煩，立馬轉身離開，似乎示意杜江跟上來，離開現場。沒想到杜江情緒越來越激動，還用手指著對面的人。霍思燕只好折返回杜江身邊，用力猛推一把老公的胳膊，想要使勁將對方拽走。不過杜江一度繼續和醫護人員爭論，直到被霍思燕再次拉胳膊才離開。

網友看到這段視頻後，紛紛指責杜江的行為，稱三亞目前氣溫高，醫護人員都穿著厚厚的防護服，堅守崗位為抗疫做貢獻；無論什麼原因，杜江都不應該當場和他們起爭執。

前段時間，杜江被爆料私聊女網紅還要對方保密，疑似出軌。輿論發酵後，他本人火速回應，否認不實傳聞，稱自己從來沒有立「寵妻人設」，與霍思燕之間的感情全都是真的，並不是逢場作戲。當時霍思燕也聲援老公，表示信任。