鍾漢良變腫了？ 「帥臉僵硬崩壞」 網疑醫美做過頭

鍾漢良昔日模樣。（取材自微博）

香港 男星「小太陽」鍾漢良1995年以歌手身分出道，目前已經有近30年資歷，後來跨足戲劇圈，留下不少亮眼成績。目前事業重心放在內地的他，近日登上當地綜藝，卻被大批觀眾指出臉又腫又僵大崩壞，被懷疑醫美做過頭。

綜合媒體報導，鍾漢良除了電視劇、電影 作品之外，許多綜藝節目也爭相邀請他錄製，像是「這！就是街舞」第三季、「夏日少年派」、「少年之名」等，近日又跟唐九洲、張繼科一起組隊登上「超有趣滑雪 大會」，跟他一起上節目的還有一票年輕偶像、演員們，包括當紅偶像、演員虞書欣、林一、王彥霖等人。

在綜藝「超有趣滑雪大會」中，47歲的鍾漢良是年紀最大的參與者，也是眾人的前輩。近日播出最新一集節目中，他穿著厚重冬衣現身，頂著一頭黑色長髮將劉海旁分，露出一張無暇帥臉，卻沒想到許多觀眾一看，直指他臉蛋明顯浮腫、法令紋深遂、眼皮略為鬆弛，甚至做起誇張表情時還有些僵硬。

鍾漢良登上綜藝的最新面貌曝光後，引起許多網友討論，紛紛猜測他可能為了工作必須保持「男神」狀態，求助醫美、美容針過了頭，導致失去天生的臉部線條。

不過他的身材仍保持健美，看得出平時相當自律，更有粉絲跳出緩頰，認為是節目剪接時的濾鏡過重，才會讓他看起來像醫美整壞了。