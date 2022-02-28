「流光之城」大結局 火燒鴉片惹議 導演「無聲」回應

的電視劇「流光之城」，出現火燒鴉片的劇情，引來爭議。（取材自微博）

由中國藝人景甜、許魏洲、經超等人主演的電視劇「流光之城」日前播出大結局，其中，男主角容嘉上在野外放火燒毀鴉片的片段引起熱議，不少網友表示，當年林則徐虎門銷菸是用的「海水浸化法」，而劇中火燒鴉片的行為並不妥當，煙氣容易引發吸食，更有網友直呼：「沒常識！」

觀察者網報導，以「銷菸」作為劇情，劇組的本意應當是好的。但是，這段畫面也引發觀眾對於「鴉片銷毀是否能用火燒」的爭論。

歷史上確實存在過「煙土拌桐油焚毀法」的傳統銷毀手法，就是把鴉片澆上桐油再燒。林則徐在擔任湖廣總督時，也曾以桐油焚燒鴉片。但是，這種焚燒方式會損害土地和圍觀者的身體。菸膏油滲入土地後，一些菸鬼還會特意趕來「掘土取土」，只為吸食剩餘菸膏。正是因為類似事件的發生，林則徐才轉向更先進的海水浸化法。再加上這一事件作為中國近代史的經典一幕被編入歷史課本，「鴉片銷毀用海水」，也就成了廣大中小學生的基本常識。

不過，相比於水，電視劇似乎一直更偏愛通過火的方式來演繹鴉片的覆滅。

鳳凰網娛樂報導，隨後，導演 金琛在社交平台上分享多個歷史上有關用火燒毀鴉片的新聞報導截圖及照片，並配文：「無聲勝有聲~~~~ 」，以此回應爭議。

據悉，「流光之城」是根據同名小說 改編，由金琛執導，於今年1月20日播出。該劇講述20世紀30年代，身處亂世的教書女先生馮世真，為報家仇潛入當時上海灘首屈一指的容家，卻意外與仇人之子容嘉上相愛，隨後牽扯出一系列匪夷所思的陳年往事。