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萬梓良高調做核酸 頻打招呼沒人理…

娛樂新聞組／綜合報導
萬梓良排隊做核酸，過於高調的狀態引發熱議。（取材自微博）
萬梓良排隊做核酸，過於高調的狀態引發熱議。（取材自微博）

港星萬梓良近日在社交平台曬出一段排隊做核酸的畫面，整個排隊過程中他拿出十足的巨星範，不時舉起手對著鏡頭打招呼，離開時，他對著身後排隊的人群抬起了手，但現場卻沒有一個人認出他來，他過於高調的狀態引發熱議。

蓋飯娛樂報導，從畫面中可以看出，當天排隊做核酸的人很多，大家都表現得十分安靜，大多低頭玩著手機，而萬梓良手裡拿著取樣瓶，不停地對著鏡頭揮手，期間還不時左右張望。

排到萬梓良時，他將手裡的取樣瓶交給取樣人員，然後又舉起手對著鏡頭打招呼，巨星範十足。取樣人員做準備工作時，萬梓良再次對鏡微笑，舉起手打招呼。

取樣完成後，萬梓良對醫護人員表示感謝，隨後並沒有立刻離開座位，反而調整一下身體的方向，正對鏡頭後再次打招呼。

報導說，離開時，萬梓良對著身後排隊的人群抬起了手，似乎想要和認出自己的粉絲互動，但現場的人們都沒有認出他來，大家都表現得很冷漠。

這一幕曝光後，很多網友都在評論區質疑著他的行為，有人直言「這個人我不喜歡」，還有人表示「戲好多，耽誤別人時間」。

據報導，這並不是萬梓良第一次因為太過高調而惹爭議了，此前他在拍攝「一馬當先」時，帶著演員在馬路中間手拉手同樣備受爭議。除了這一點外，萬梓良另一個爭議就是和美女舉止親密。萬梓良在進行一些商演時，也常會和女粉絲互動，網上也有很多萬梓良和美女貼臉擁抱的畫面。

不過這些爭議似乎並未影響萬梓良的家庭，前段時間，萬梓良還帶著妻兒一起拍攝了全家福，小16歲嬌妻胸前掛滿了黃金飾品，兩人的互動也十分自然甜蜜。

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