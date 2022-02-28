被扯婚變不忍了 吳奇隆劉詩詩齊發聲：我們一直都很好

吳奇隆與妻子劉詩詩針對爆料發聲明。（取材自微博）

台灣男星吳奇隆 與大陸女星劉詩詩 結婚七年育有一子，是演藝圈知名恩愛夫妻，但近日卻被爆料婚變，吳奇隆率先透過工作人員否認傳聞，並表態尋求法律途徑解決，夫妻倆近日針對傳聞再共同做出回應，表示「我們一直都很好，謝謝大家關心」。

據本報系聯合報報導，大陸自媒體「吃瓜少女張小寒」日前以漫畫形式爆料，疑似暗示「隆詩」婚變，媒體向當事人求證，吳奇隆透過工作人員否認傳聞，並表態尋求法律途徑解決，而劉詩詩也在工作室發出一系列工作美照後，近日在微博發文：「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家關心。」夫妻倆呼籲網友「信息時代，三人成虎，望廣大網絡用互明辨是非，文明上網」。

另據鏡週刊報導，吳奇隆與劉詩詩在2011年合作古裝穿越劇「步步驚心」，不僅紅遍全亞洲，也讓兩人從戲裡愛到了戲外，直到2013年被拍到才公開認愛，並於2015年在峇里島舉辦中式傳統婚禮，2019年生下兒子，還將小名取為「步步」。

隆詩夫妻感情十分甜蜜卻也低調，去年10月被目擊相偕前往醫院，傳出懷二胎的消息，但後來表示只是去打疫苗，讓粉絲的「二胎夢碎」；不過在所謂婚變八卦 傳出後，「坐等olive的零食君」網友發文強調劉詩詩和吳奇隆在春節時一起回娘家過，並沒有感情生變，吳奇隆的資深粉絲也提出證據否認離婚消息，吳奇隆與劉詩詩「事主」也以法律手段對抗網路八卦，要求「吃瓜少女張小寒」停止侵權，但目前該則微博貼文尚未撤銷，留言設為精選限制，許多網友都在觀察後續發展。