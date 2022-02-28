Angelababy 33歲生日 楊冪曬美照、倪妮連8年獻祝福

Angelababy迎來33歲生日，好友紛紛送上祝福。(取材自微博)

2月28日是Angelababy 33歲的生日，好友倪妮凌晨發文為其慶生，「親愛的[email protected]，生日快樂，平安喜樂~愛你喲。」粉絲們也紛紛在評論區送上祝福，「美女們友誼長存」。

隨後，Angelababy也在評論區回覆倪妮，寫道：「愛你，想你」，還附上愛心的表情。

新浪娛樂報導，除了倪妮之外，Angelababy的好友楊冪 、張大大更是卡零點發文為Angelababy慶生。楊冪曬出Baby三張美照，並配文：「楊老師生日快樂！今天你最好看，愛你。」

Angelababy在評論區同樣對為自己送上祝福的楊冪給以暖暖的回應「我也愛你」。

張大大則是直接曬出與Angelababy的視頻截圖，裡面的Baby化著淡妝，笑容甜美抬手比耶，心情超好。

此外，還有細心網友發現，Baby拿在手上的手機裡的人是楊冪，兩人隔空合照別出心裁。

據悉，倪妮和angelababy在2014年合作過電影 「新娘大作戰」。從2015年開始，每年卡點給Angelababy慶生，已連續七年。