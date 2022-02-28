我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：美國正利用烏克蘭危機分化北京與莫斯科關係

世界最大飛機陣亡 烏克蘭：An-225運輸機毀於俄軍砲火

Angelababy 33歲生日 楊冪曬美照、倪妮連8年獻祝福

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy迎來33歲生日，好友紛紛送上祝福。(取材自微博)
Angelababy迎來33歲生日，好友紛紛送上祝福。(取材自微博)

2月28日是Angelababy 33歲的生日，好友倪妮凌晨發文為其慶生，「親愛的[email protected]，生日快樂，平安喜樂~愛你喲。」粉絲們也紛紛在評論區送上祝福，「美女們友誼長存」。

隨後，Angelababy也在評論區回覆倪妮，寫道：「愛你，想你」，還附上愛心的表情。

新浪娛樂報導，除了倪妮之外，Angelababy的好友楊冪、張大大更是卡零點發文為Angelababy慶生。楊冪曬出Baby三張美照，並配文：「楊老師生日快樂！今天你最好看，愛你。」

Angelababy在評論區同樣對為自己送上祝福的楊冪給以暖暖的回應「我也愛你」。

張大大則是直接曬出與Angelababy的視頻截圖，裡面的Baby化著淡妝，笑容甜美抬手比耶，心情超好。

此外，還有細心網友發現，Baby拿在手上的手機裡的人是楊冪，兩人隔空合照別出心裁。

據悉，倪妮和angelababy在2014年合作過電影「新娘大作戰」。從2015年開始，每年卡點給Angelababy慶生，已連續七年。

Angelababy 楊冪 電影

上一則

「尚食」女配何瑞賢比吳謹言還美？撞臉南韓女團的她

下一則

任泉連續11年為李冰冰慶生 網喊：兩人結婚吧

延伸閱讀

腿精晉升腿神 楊冪「美腿仕女圖」纖長性感美出新境界

腿精晉升腿神 楊冪「美腿仕女圖」纖長性感美出新境界
Angelababy離婚後「解封」 美胸被讚超越楊冪

Angelababy離婚後「解封」 美胸被讚超越楊冪
「雜誌寵兒」楊冪大滿貫 一年登5男刊封面放送長腿

「雜誌寵兒」楊冪大滿貫 一年登5男刊封面放送長腿
楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

楊冪離婚4年再披白紗 辣秀傲人上圍、纖腰

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
梁洛施為李澤楷生了3子，但到最後都當不成李家媳婦，但知情人士都知道，她才是贏家。（取材自Instagram）

為李澤楷生3子仍無緣豪門 梁洛施近況曝光 網讚贏家

2022-02-24 22:14
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。圖／種子音樂提供

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

2022-02-22 10:59
楚原數年前曾獲香港電影金像獎頒發「終身成就獎」。圖／摘自微博

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

2022-02-21 10:15
孫儷、鄧超結婚近12年。取材自微博

鄧超交纏女星大腿 親密畫面外流 網友全看傻

2022-02-25 21:35
王祖賢今年已經55歲。(取材自Instagram)

55歲王祖賢學生時期嫩照曝光 網驚「撞臉費玉清」

2022-02-26 23:22

超人氣

更多 >
烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降

烏克蘭第二大城哈爾科夫擊敗俄軍 俄軍成群投降
谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主
日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」
影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面

影／土耳其的報復 武裝無人機首襲擊俄軍 烏公布畫面
俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡

俄羅斯入侵烏克蘭第4天 首度承認官兵傷亡