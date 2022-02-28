首登大銀幕 鄭雲龍自爆感情上會主動出擊

鄭雲龍第一次參加電影演出。(取材自微博)

由汪颺、鄭雲龍、闞昕主演的電影 「柳浪聞鶯」將於3月8日正式上映。近日，「柳浪聞鶯」在上海舉行路演，主創團隊亮相見面會，分享幕後故事，第一次演電影的鄭雲龍更自曝自己感情觀是主動出擊性格。

新浪娛樂報導，電影「柳浪聞鶯」改編自茅盾文學獎得主王旭烽系列小說 「愛情西湖」。故事以西湖十景之一的「柳浪聞鶯」為背景，主要講述了江南越劇團裡垂髫（汪颺飾）、銀心（闞昕飾）兩個姑娘與畫扇師工欲善（鄭雲龍飾）之間的情感糾葛。而「柳浪聞鶯」也入圍 第24屆上海國際電影節主競賽單元角逐金爵獎，還入圍了第34屆金雞獎國產新片展。

談到電影與原著的最大不同，導演戴瑋表示電影是從女性視角出發，而小說來自工欲善的男性視角，「在我們的電影中其實更聚焦兩個女孩人物關係上，關於她們彼此之間的愛恨情仇。」

據報導，談及自己的大銀幕首秀，鄭雲龍表示，「表演上收穫很大，邊拍邊學。因為表演方法上和演音樂劇是不同的技術，舞台演出和鏡頭前演出完全不一樣，所以對我來說挑戰也很大。」

據悉，第一次出演電影的鄭雲龍做足了功課，為了演好片中工欲善這一角色，狂減20斤，只為與劇中人物陰柔沉鬱的氣質相吻合。鄭雲龍還說，自己是主動出擊、直來直往的性格，跟片中工欲善這個角色不同。

鄭雲龍是知名音樂劇、話劇及影視演員，曾演過許多膾炙人口的舞台劇，也曾參演過「非凡醫者」等電視劇。