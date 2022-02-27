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才爆飆罵小童星…明道拍家庭照 寵兒畫面曝光

記者楊起鳳／台北報導
明道(右)過生日，兒子送上祝福。（圖：恆星影視提供）
明道(右)過生日，兒子送上祝福。（圖：恆星影視提供）

台灣藝人明道過去拍攝過多部偶像劇，但近年將演藝重心轉往大陸，不過日前他卻突然被爆料，在片場因為童星果果多次無法進入拍攝狀況，讓他當場飆罵髒話後掉頭走人，童星的媽媽也針對此事道歉，明道至今沒有更新的回應。不過他過生日私下寵兒的畫面近日曝光。

26日是明道42歲生日，他老婆日前籌備拍攝家庭照，並驚喜替他慶生。明道說，其實夫妻倆本就有討論農曆年回台後要補拍家庭照，兩人共識一切從簡，但2歲兒一起拍則是新鮮有趣。他形容以往演偶像劇拍過那麼多求婚、結婚與拍婚紗情節，現在總算是可以親身完成了這個小小願望。

明道從老婆手中接到驚喜蛋糕，坦言有嚇一跳，「原本以為只是單純拍攝，紀念小孩2歲時刻，沒想到現場拍攝人員突然唱起了生日快樂歌，我太太親自送上蛋糕，兒子也在旁手舞足蹈」。他笑喊：「小孩又是玩氣球、又是玩從家中帶出來的車車，看起來比我們還開心。」他還當起俏皮老爸，與兒子一起嘟起小嘴作勢親吻，展現他慈父的一面。

談到42歲生日願望，孝子出名的明道將願望都許給家人，希望父母身體健康，原來他父親中風、母親身體也不好，所以近期待在台灣全心全意地照料雙親，盼疫情能趕緊結束，能兼顧家庭和工作。

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