關曉彤連背多首詩詞打敗楊迪 被疑偷看提詞器

關曉彤背誦古詩詞，卻被質疑造假。（取材自微博）

中國綜藝節目「王牌對王牌」已經來到第七季，節目近日播出，同樣大受歡迎，在微博掀起不少話題。其中在「飛花令」（古人行酒令詩詞遊戲）環節中，關曉彤展現學霸才能，背誦出多首古詩詞，不過卻有網友質疑她造假，指出她是看提詞器照著讀詩而已，引來網上一片討論。

香港 01報導，在最新一集節目中以宋代為主題，為配合宋代的文學成就，節目組安排古人在飲酒時助興玩的遊戲「飛花令」，主持人隊伍派出關曉彤，與嘉賓隊的楊迪一決高下。比賽時楊迪連背多首古詩詞，關曉彤亦不遑多讓背出孟浩然「春曉」﹑杜甫「絕句」﹑蔣捷「梅花引•荊溪阻雪」。

輪楊迪作答時，背出李清照的「聲聲慢•尋尋覓覓」，他將「雁過也，正傷心」背錯成「雁飛過」，關曉彤即時為他更正。

楊迪背錯一題後，冷靜地再背出兩首詩詞，但關曉彤依舊信心十足，還當場表示自己能再背多幾首詩詞，一口氣再背出李清照的「一剪梅」﹑蘇軾的「永遇樂•彭城夜宿燕子樓」﹑晏殊的「浣溪沙」等，最後楊迪未能再背誦下去，敗給關曉彤。

不過，卻有網友質疑她背誦詩詞的表現有造假成分，事關有網友觀察到在這場古詩詞比賽中，關曉彤不時雙眼向高處看，懷疑她是在看提詞器而照讀出來而已，相反楊迪一直在低下頭背誦，感覺他是真的有在思考而背出來的。

據報導，其實關曉彤是出了名的學霸，翻查她2016年在北京 市的高考成績總分有552分（滿分750）分相當不俗，其中在語文科方面她奪得114分（滿分150弟），成績相當好，可見她的文學修養是相當好的。另外，在2017年，關曉彤作為中國青年代表亮相世界衛生組織總部日內瓦，呼籲反受滋病歧視 的演講，全程用英文演說，相當流利順暢，在語文能力上很有天分，再一次見證她學霸的能力。