陳婷申請刪微博「張藝謀妻子」頭銜 惹猜測

陳婷向微博提出申請，要求去除「張藝謀妻子」頭銜，引發揣測。圖為張藝謀全家福。（取材自微博）

71歲中國導演 張藝謀成為史上首位「雙奧導演」，但其太太陳婷日前踢爆他身體很差：「臨近開幕式最後幾個月都是靠藥在維持才能說出話。」冬奧閉幕式才剛圓滿結束，陳婷再有新舉動，向微博 提出申請，要求去除「張藝謀妻子」的頭銜，引來不少揣測。

綜合媒體報導，41歲陳婷是張藝謀第二任妻子，本是舞蹈團演員，1999年參加「幸福時光」選角與張藝謀相識，先後生下二子一女，直到2011年，張藝謀才與陳婷領證結婚。之後張藝謀就「超生」問題向大眾致歉，隔年無錫濱湖區計生局向張藝謀索討計畫外生育費及社會撫養費約748萬人民幣（約118.5萬美元）。

陳婷近日突發文，表示已向微博提出申請，要求去除「張藝謀妻子」的頭銜，她表示，「微博認證是之前導演工作室工作人員好意幫我申請的，因為我重名太多怕搞混，本不是我意，現糾正過來。」

據悉，陳婷一直以來都不時在微博貼出一家五口照片曬幸福，這次突然高調取消認證，難免令網友聯想跟她之前埋怨丈夫工作辛苦、不支持丈夫去當冬奧開閉幕式總導演，擔心他們的11年夫妻關係可能出現變化。

但也有不少粉絲力挺「姐姐不用理會閒言碎語，和張導好好的，開心就好」、「過好自己的生活就好」、「不用理會酸民」，引發一陣熱議。