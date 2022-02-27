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白百何時隔4年重回小螢幕 展現吵架功力…15秒飆99字

娛樂新聞組／綜合報導
白百何(左)與佟大為在新劇中飾演一對夫妻。(取材自微博)
白百何(左)與佟大為在新劇中飾演一對夫妻。(取材自微博)

女星白百何時隔四年重返電視圈，推出新劇「我們的婚姻」，備受關注，該劇日前開播即在微博掀起話題。劇中，白百何與佟大為一場吵架戲相當精采，她一氣呵成，妙語連珠講對白，既清晰又有演技的表現讓不少網友激讚，原來這一場戲中她用了15秒就講了99個字，台詞功底相當出色。

香港01報導，白百何、佟大為在劇中飾演一對夫妻，最新劇情講到全職媽媽白百何有意重返職場，沒想到應徵的事情被佟大為發現，於是夫妻二人就在房間裡吵架，白百何當下非常不滿，不明白為什麼在工作問題上就是要以佟大為為主：「我跟你學的一樣的專業，受的一樣的教育……」竟然在這一場15秒的吵架戲中，一氣呵成講了99個字對白，相當順暢又展現了當下角色的憤怒感，這一場吵架戲相當有真實感。

白百何工作室微博也上傳了吵架戲的拍攝花絮，畫面中可見，白百何在正式拍攝前已經不停在練習，代入角色用其口吻在對戲，而且無論語氣、語調等都做得相當到位，使得正式拍攝時相當順利。

不少網友眼見白百何的台詞功底都有讚無彈，紛紛留言表示：「鏗鏘有力情緒飽滿」、「說那麼多字厲害」等，對她的專業給予肯定。

白百何 微博 教育

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