張柏芝帶小兒子出門購物 全程細心看護…網讚：好溫柔

張柏芝獨自撫養三子，一舉一動都受到關注。(取材自微博)

港星張柏芝 和謝霆鋒離婚後就獨自帶著兩個兒子生活，之後又生下了小兒子，她獨自撫養三子，一舉一動都受到關注，她日前帶小兒子一起外出採購照片在網上曝光，引發網友討論。

疫情 近日重創香港 ，搶買物資變成全民運動。貓眼娛樂報導，當天張柏芝親自當司機，開著豪華休旅車一路行駛到超市附近，之後由保母下車去採購，張柏芝則留在車裡陪小兒子玩。只見她小心翼翼地護著兒子，可以看出是一個負責任的好媽媽。有網友讚嘆「人美心也美的媽媽」、「感覺很溫柔呢」、「是個有耐心的媽媽，不錯」。

張柏芝生下了小兒子，但她一直沒有公布孩子生父的身分，身邊也沒有新戀情曝光的跡象。獨自養三娃的壓力很大，張柏芝近年來都在努力賺錢，還憑藉浪姐成功翻紅，各種活動邀約接到手軟。

翻紅後張柏芝收入暴漲，有爆料稱她依舊在上海買下上億豪宅。不久前她還回香港陪爸爸過生日，並留在香港過年。

據悉，張柏芝在中環開了一間服飾店，2020年受疫情影響，曾休店一個月，但薪水照發，被港媒稱讚「良心老闆」，如今她的時裝店房東傳出換人，不過店舖經營沒有太大影響，更獲得減租，為了努力經營，不介意拋開明星光環，親自當起店員。