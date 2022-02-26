前夫3婚當爸 阿嬌嘆想當媽：計畫趕不上變化

阿嬌在「因為是朋友呀」承認曾經非常想生小孩。(取材自微博)

41歲港星阿嬌 (鍾欣潼)曾與「醫界王陽明」賴弘國在2018年結婚，無奈婚姻僅維持維持14個月，最近賴弘國證實即將梅開三度，跟空姐出身、現在從事科技業的女友Alice結婚，Alice也已有身孕，阿嬌最近在中國綜藝節目「因為是朋友呀」大吐真心話，說自己一直渴望做媽媽，可惜最後沒有實現。

在該節目最新一集裡，阿嬌與好姐妹阿Sa、容祖兒以及經紀人霍汶希真情對談，霍汶希主動提起阿嬌很想當媽，生一個小孩，無奈至今沒有機會。只見阿嬌支吾其言，提到過去的感情不是無疾而終，不然就是結了婚也沒結果，讓她只能無奈表示：「就是沒有...對，計畫趕不上變化。」對比前夫即將當爸，這段畫面看來格外心酸。

阿嬌剛與賴弘國結婚時，曾一起上綜藝節目「吐槽大會」，面對外界指她的身形變得明顯福態，還大方承認正在備孕，「因為想生小孩，我胖了20多斤(約12公斤)，所有人看到我都很驚訝，還備孕？不是已經懷上了嗎？」她後來也在訪問時，說自己早就凍卵，只是因為夫妻工作忙碌，再加上賴弘國剛開診所，打亂做人計畫，沒想到後來2人離婚，阿嬌想當媽的願望也只能暫時放下。