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央視發布電視劇報告 青年觀眾去年最愛看這齣戲

娛樂新聞組／綜合報導
電視劇「覺醒年代」很受青年歡迎。（取材自新快報）
電視劇「覺醒年代」很受青年歡迎。（取材自新快報）

24日，央視「2021中國電視劇發展報告」日前公布「青年觀眾喜愛的2021年度十大國產劇」、「2021年青年觀眾全程觀看的國產電視劇」、「青年觀眾印象最深的使命電視劇角色」及「青年觀眾眼中的優質國產劇關鍵詞」、「青年觀眾最關注的電視劇元素」等數據，新快報報導，主旋律電視劇「覺醒年代」等受熱捧。

這次發布的「2021中國電視劇發展報告」，調查青年觀眾觀看電視劇的主要渠道和平台、最重視的優質國產劇的審美特徵、付費意願、觀看習慣、觀看場景等24項內容，並從年度趨勢、生產、創作、傳播等9個方面展開立體解讀，梳理2021年度中國電視劇創作與產業發展的客觀情況。

報告調研顯示，劇情是影響青年觀眾關注電視劇最重要的元素，其次是場景畫面，演員位列第三。創作更加精彩的劇情、製作更加精良的場景畫面，才是吸引青年觀眾的硬道理。

據報導，當天陳寶國、鄭曉龍、薩日娜發布調研結果；陳寶國深有感觸地說，這幾年來自己越來越覺得，觀眾尤其是青年觀眾的審美和觀看要求越來越高了，臉譜化的人物已經過時了，生動感人、有血有肉才能獲得廣大觀眾的喜歡。同時他表示，作為演員，要敬畏觀眾，要敬畏表演，也要敬畏自己從事的這份事業。

鄭曉龍也表示，身為從業多年的導演，作品能獲得年輕人的喜歡，是很高的讚譽。而他本人也一直在思考，如何用作品靠近年輕人。他也希望自己以後可以做得更好，能用人文、藝術的力量去影響年輕人。

報導指出，2021年青年觀眾眼中的優質國產劇關鍵詞：正能量、劇情吸引人、演技在線、三觀正、主旋律、時代感、文化自信、小人物大時代、溫暖、煙火氣。

青年觀眾喜愛的2021年度十大國產劇：「覺醒年代」、「大決戰」、「山海情」、「跨過鴨綠江」、「掃黑風暴」、「叛逆者」、「流金歲月」、「功勳」、「小捨得」、「理想之城」。

2021年青年觀眾印象最深的電視劇角色：陳獨秀(「覺醒年代」)、彭德懷(「跨過鴨綠江」)、林楠笙(「叛逆者」)、蔣南孫(「流金歲月」)、陳延年(「覺醒年代」)、李水花(「山海情」)、李延年(「功勳」)、林警官(「掃黑風暴」)、南儷(「小捨得」)、刁大順(「裝台」)。

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