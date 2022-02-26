吳謹言、許凱續前緣組CP 新劇吻戲一次過

吳謹言(右)與許凱再度合作「尚食」。(圖：LINE TV提供)

繼「延禧攻略」之後，吳謹言、許凱在古裝戲「尚食」再續前緣。許凱在劇中飾演皇太孫，被稱讚文武雙全又帥氣貼心，明知女主角吳謹言對他有意卻不戳破，超會撩的曖昧氛圍讓觀眾看的心癢癢。

「尚食」的曖昧名場面之一，就是許凱在書櫃前面壁咚吳謹言，惹得吳謹言害羞逃走。而許凱在宣傳中也直言在書齋裡面一把將吳謹言給摟過來時，由於距離超級近，讓吳謹言笑說：「還好之前認識，不然就尷尬了。」

粉絲則以角色名字的發音稱他們CP為「金盞花夫婦」，許凱除了大讚名字可愛，還補充「金盞花」的寓意就是陪伴和純粹，更是符合他們的愛情線劇情。另外吳謹言也爆料許凱吻戲都是一次過，熟悉的默契不言而喻。

另一齣古裝甜寵劇「姻緣大人請留步」也充滿粉紅泡泡。劇情描述飾演天神的曹煜辰，因為擾亂人間姻緣，被貶下凡間歷劫，成為落難神仙的他，從天而降撞上了飾演紅娘的女主角田曦薇，進而愛上對方。只是情敵還有飾演田曦薇青梅竹馬的肖宇梁，曹煜辰跟肖宇梁互不相讓爭寵的模樣，讓許多觀眾笑稱女主角好幸福。

曹煜辰先前以「陳情令」的金子軒一角打開知名度，因為在劇中的親屬關係，被劇迷稱作「姐夫」，又因為長相和善而有「菩薩」的綽號，這次擔任男主角，跟男團ZERO-G出身的肖宇梁以及有「初戀臉女神」之稱的田曦薇展開對手戲，有甜又有笑料。