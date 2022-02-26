余文樂推NFT創作 可望海撈1億港幣

余文樂最近推出自創NFT系列「Zombie Club」，引發話題。(圖：尚慶創意提供)

港星余文樂與台灣老婆王棠云育有一對子女，目前定居於台北，余文樂去年與拍賣 公司「佳士得」合作，1.2億港幣拍下NFT 加密藝術，締造亞洲紀錄，最近又推出自創NFT系列「Zombie Club」，與「頭文字D」主角群周杰倫、陳冠希以及杜汶澤在NFT市場上一同競逐。

余文樂一向喜歡收藏新奇事物，他先前將專場拍賣部分收益捐給「願望成真基金」，幫助重症孩童，這次更一舉籌備「Zombie Club」，就要推出自創的NFT系列，另還找來知名日本藝術家河村康輔設計「Zombie Club」的logo，充滿創意，讓外界趨之若鶩。

值得一提的是，專家預測余文樂「Zombie Club」，若以每個0.666 ETH（以太幣）計算，限量6000假如全數完售，將可為他帳面進帳近1億元港幣，成效相當驚人。

另外，余文樂的Vlog「Inside Out」在首季評價大好之後，也將推出第二季。即便工作行程滿滿，余文樂仍在年前遵守防疫規範的情況下，帶妻小回香港 與家人圍爐過年，「因為女兒出生至今，都沒能見到奶奶，所以特別排除萬難，偕老婆一同帶小孩，拜見母親大人」，目前他已再度回台灣，在居家隔離中仍繼續燃燒NFT魂。