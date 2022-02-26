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吳奇隆下月官宣離婚？改頭像、秀婚戒闢謠

娛樂新聞組╱綜合報導
吳奇隆大動作更換微博頭像、秀手上婚戒，否認離婚傳言。(取材自微博)
吳奇隆大動作更換微博頭像、秀手上婚戒，否認離婚傳言。(取材自微博)

台星吳奇隆與中國大陸女星劉詩詩結婚七年，是外界眼中的恩愛夫妻，最近卻傳出大陸自媒體「吃瓜少女張小寒」以漫畫形式爆料，疑似暗示「隆詩」婚變。吳奇隆透過工作人員否認傳聞，並表態尋求法律途徑解決。就在眾人以為傳聞將落幕之際，卻又有微博自媒體稱：「據知情人的說法，這件事的起因其實很有意思。」再度引起關注。

「吃瓜少女張小寒」以漫畫描述一名男星因愛上同劇女演員，拋棄了已交往多年的經紀人女友，如今又疑情別戀，戀上身邊的年輕女助理，內容還指該男星有好男人人設，是已成立工作室的有名男星。而最讓人注意的，是其最後一張圖與吳奇隆、劉詩詩婚紗照頗為相似，才因此傳出該男星是吳奇隆。

不過吳奇隆已闢謠「是假的」，並向八卦博主發律師函。

就在眾人以為傳聞將落幕之際，博主「吃瓜鵝今日搬」又發文：「據悉始作俑者就是劉粉啊，張小寒是根據劉粉發的微博編料。」並進一步指劉詩詩的粉絲編吳奇隆的料不是一天兩天了，「反正劉粉踩吳編料不是新鮮事。」博主認為有些喜歡編造八卦的網友，如果沒有實質證據，就會編一些亂七八糟的東西來故意迷惑大家。

不過有劉詩詩的粉絲留言反嗆：「律師函嚇不到你嗎？」粉絲表示劉詩詩近期將有兩個新代言要宣布，粉絲忙著為偶像應援，「你覺得我們有空編料嗎？」

事實上，吳奇隆在被暗指最快將在下個月官宣離婚消息後，面對媒體詢問，第一時間透過工作人員否認，隨後更大動作更換微博頭像，從原本與妻子一致的Q版卡通圖片，換成真人照，同時秀出手上的結婚戒指，間接否認離婚傳言。

吳奇隆(右)與老婆劉詩詩結婚七年了。(取材自臉書)
吳奇隆(右)與老婆劉詩詩結婚七年了。(取材自臉書)

吳奇隆 劉詩詩 微博

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