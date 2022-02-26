同劇組男星確診 古天樂報平安：我陰性

古天樂拍攝新片「九龍城寨·圍城」，傳出同劇組男星染疫。（取材自微博）

香港 疫情狂燒，男星古天樂正在拍電影 「九龍城寨·圍城」，不料曾同場拍戲的演員張松枝確診，同場還有兩位外籍演員。他當日深夜發文報告劇組現況。

綜合媒體報導，就在香港宣布確診破萬這天，港星張松枝公開自己快篩陽性的狀態，並留言：「我只能自救、因為你的電話打不通。」

由於張松枝近日和古天樂、兩名外籍演員同場拍電影，隨後宣布確診。古天樂特地深夜發文：「多謝大家關心，因為工作關係連日來都有不斷做檢測 ，全屬陰性。祝松枝早日康復，大家身體健康。」

而熱心公益的古天樂，日前透過「古天樂慈善基金」向社福機構捐出3000套快篩劑，鑒於近日各界需求量大，再度捐贈5000套快篩劑給14個單位，行動力相當快。

另據新浪娛樂報導，香港著名導演楚原逝世，享壽87歲。古天樂特地在微博發文悼念楚原：「這幾天的陰暗寒流，因為楚原叔的離開更見冰凍，想起和他合作時的片段，想起他對我的教導。」

他回憶了自己成為金像獎最佳男主角時楚原對自己的話，教導他拍電影要有追求，不能輕易放棄。

網友看後紛紛在評論區留言悼念，「一直記得這番話。一個好演員到另一個好演員，是傳承」、「會的，感謝好的演員給我們帶來的經典作品，永遠緬懷」。