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冬奧後婚變？陳婷取消「張藝謀妻子」微博頭銜

娛樂新聞組／綜合報導
41歲陳婷是張藝謀第二任妻子，兩人育有2子1女。（取材自微博）
41歲陳婷是張藝謀第二任妻子，兩人育有2子1女。（取材自微博）

71歲中國導演張藝謀，先後在2008年的北京奧運及2022的北京冬季奧運擔任開閉幕式總導演，成為史上首名「雙奧導演」。他的太太陳婷日前在微博撰長文爆張藝謀因工作太忙，吃飯不多又睡眠不足，導致健康狀况很差，她形容是「自殘式的工作節奏」，臨近北京冬奧開幕式舉行最後幾個月都是靠藥物維持才能說話，惹外界關注張藝謀的身體已響起嚴重警號。

隨着冬奧閉幕式順利完成，陳婷突然向微博提出申請，要求取消「張藝謀妻子陳婷」的認證，即惹來揣測兩人的婚姻是否出現危機。陳婷在網上留言稱當初的微博認證，是之前導演工作室的工作人員為她代辦，並非她的意願，「因為我重名太多怕搞混。本不是我意，現糾正過來」。

舞蹈員出身的陳婷，2011年嫁年紀跟她相差31年的張藝謀，成為對方第二任妻子，婚後育有兩子一女，張藝謀曾因「超生」問題向大眾致歉。

陳婷不時在微博貼出一家五口照片曬幸福，2月25日早上突然高調取消認證，難免令網民聯想跟她之前埋怨丈夫工作辛苦、不支持丈夫去當冬奧開閉幕式總導演，擔心他們的11年夫妻關係可能出現變化。

導演 微博 北京冬奧

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