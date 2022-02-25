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追隨周杰倫、杜汶澤 余文樂推NFT 有望賺1280萬美元

記者陳建嘉／即時報導
余文樂在隔離期間仍積極工作。(圖:尚慶創意提供)
余文樂在隔離期間仍積極工作。(圖:尚慶創意提供)

港星余文樂與台灣老婆王棠云育有一對子女，目前定居於台北，余文樂去年與拍賣公司「佳士得」合作1.2億港幣（約1536萬美元）拍出NFT加密藝術，締造亞洲紀錄，最近又推出自創NFT系列「Zombie Club」，與「頭文字D」主角群周杰倫、陳冠希以及杜汶澤在NFT市場上一同競逐。

余文樂的Zombie Club企劃logo，由日本藝術家河村康輔設計。(圖:尚慶...
余文樂的Zombie Club企劃logo，由日本藝術家河村康輔設計。(圖:尚慶創意提供)

余文樂一向喜歡收藏新奇事物，也透露自己的收藏品不以增值為首要考量，而會以個人喜好為主，他先前將專場拍賣部分收益捐給「願望成真基金」，幫助重症孩童，這次更一舉籌備「Zombie Club」，就要推出自創的NFT系列，另還找來知名日本藝術家河村康輔設計「Zombie Club」的logo，充滿創意，讓外界趨之若鶩！值得一提的是，專家預測余文樂「Zombie Club」，若以每個0.666 ETH（以太幣）計算，限量6000假如全數完售，將可為他帳面進帳近1億元港幣(約1280萬美元)，成效相當驚人。

余文樂NFT系列Zombie Club未發先轟動。(圖:尚慶創意提供)
余文樂NFT系列Zombie Club未發先轟動。(圖:尚慶創意提供)

另外，余文樂的Vlog「Inside Out」在首季評價大好之後，也將推出第2季。即便工作行程滿滿，余文樂仍在年前遵守防疫規範的情況下，帶妻小回香港與家人圍爐過年，「因為女兒出生至今，都沒能見到奶奶，所以特別排除萬難，偕老婆一同帶小孩，拜見母親大人」，目前他已再度回到台灣，在居家隔離期間仍辛勤工作，在居家隔離中仍繼續燃燒NFT魂！

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