陳曉探班 陳妍希撒嬌好甜蜜

陳妍希和陳曉結婚多年，難得被拍到在公開場合曬恩愛。（取材自微博）

劉亦菲 與陳曉合作古裝「夢華錄」去年殺青，近日傳出有望於第二季前播出的消息。而陳曉日前被拍到在上海探班正拍攝新戲的老婆陳妍希，夫妻倆大方現身飯店大廳。

陳妍希和陳曉結婚多年，難得被拍到在公開場合曬恩愛。（取材自微博）

鏡週刊報導，從曝光的影片看到，陳妍希挽著陳曉走進飯店大廳，兩人似乎有講不完的話，陳妍希還左右搖擺身體像在向老公撒嬌，只見陳曉一手插褲袋，另一手繞過陳妍希將她擁進自己懷裡，讓陳妍希有點害羞轉頭看旁邊有沒有人在注意他們，後來陳妍希還舉起手機 給陳曉看，直接依偎在他的胸膛，相當恩愛。

因合作「神鵰俠侶」擦出愛的火花，陳妍希在2016年嫁給小4歲的陳曉，兩人還有一個可愛的兒子星星。

據報導，結婚六年，其實陳妍希和陳曉不太常公開曬恩愛，近日她作客容祖兒、阿Sa與阿嬌 主持的綜藝節目「因為是朋友呀」，被問到與陳曉的愛情故事，她罕見大談和陳曉「絕對不是一見鍾情。」她說自己在拍「神鵰俠侶」時壓力超大，當時只覺得陳曉是很好的演員，根本沒有想那麼多。而阿嬌問她是如何保溫兩人的愛情，陳妍希認為如果一直保持很熱烈的愛意，「成天你愛我、我愛你的，最多只能前面一兩年這樣，兩個人還是要有共識，就是要確定這個家是要一起守護的。」聽得阿嬌頻頻點頭。