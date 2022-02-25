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鄭秀文最潮家庭主婦 一身名牌逛市場買菜

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文買菜也很時尚，從一身潮牌演變到軍裝。（取材自Instagram）
鄭秀文買菜也很時尚，從一身潮牌演變到軍裝。（取材自Instagram）

香港女星鄭秀文號稱百變天后，疫情期間，很享受在家當家庭主婦的生活，近日她在Instagram貼出買菜穿搭，一身名牌依舊潮味十足。

鄭秀文買菜也很時尚，從一身潮牌演變到軍裝。（取材自Instagram）
鄭秀文買菜也很時尚，從一身潮牌演變到軍裝。（取材自Instagram）

鏡週刊報導，比起一般人去菜市場或超市多半隨便套個運動服，只求輕便不求美觀，鄭秀文買菜也算是走舒適路線，不施脂粉的她，戴了頂老兵毛帽，還散出幾縷亂亂的髮絲。不過，鄭秀文佩戴的是英國頂級奢華品牌Linda Fallow的眼鏡，身上的牛仔外套出自Levi’s，背上近年來與超多名人、名牌聯名的Fila斜背小方包，出動各式潮物私服。把老兵風和時尚感混搭在一起，竟然也出奇和諧；而鮮黃的圍巾與黃藍相間大背袋的搭配，有粉絲笑言：「想到Ikea」。

另一張照片，鄭秀文改以香港「飛虎隊」造型，全黑高領衫搭FILA聯名吊帶褲配軍靴、戴毛帽、黑口罩出動。她在文中寫道：「今日的買餸look.肉體正往買餸，內心卻想飛行」，更搞笑表示忽然好想吃飛機餐和在飛機上的廁所大小便。

另外，鄭秀文在文內提到，這是她的家庭「煮」婦look（造型），「柴米油鹽將（醬）醋茶。貼地而活，過得充實」，天后的家居生活跟小市民無異，只是她的買菜戰服實在太過有型；而粉絲深知鄭秀文愛吃薯片，把重點都放在她文末「除了餸菜其實更重要就是買包薯片」，紛紛大笑「薯片才是主角」「哪款薯片能不能分享一下？」

香港 疫情 口罩

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