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吳京攜手史塔森 「巨齒鯊2」官宣了

娛樂新聞組／綜合報導
吳京(右)與「巨齒鯊」導演(左)合照。（取材自微博）
吳京(右)與「巨齒鯊」導演(左)合照。（取材自微博）

由傑森史塔森（Jason Statham）、李冰冰、趙文瑄及露比蘿絲（Ruby Rose）等主演的「巨齒鯊」（The Meg），電影在2018年上映時，雖然口碑平平，但勝在有票房，全球票房收超過5.3億美元。在電影上映約兩個月後，電影執行監製宣布籌備續集。目前除了有傑森史塔森及李冰冰回歸外，還宣布吳京加盟。

香港01報導，「巨齒鯊2」的幕後班底差不多全數回歸，當中包括上集的三位編劇及三位監製。唯一導演有改變，由「國家寶藏」（National Treasure）系列導演強托特陶（Jon Turteltaub）改由英國導演班懷特利（Ben Wheatley）執導。續集的主體拍攝工作日前於華納兄弟利維斯登工作室拍攝，官方公開首張片場照。

從這張片場照見到，忙於拍攝「流浪地球2」的吳京與導演合照，還有一張是前者拿著飯盒的照片。

吳京在微博寫道：「補充點兒能量，準備一會兒鬥沙魚。」他將聯手傑森史塔森一起與史前怪獸一較高下。有網友留言稱「感覺沙魚反而怕你」、「是否準備手撕沙魚」等。據了解，電影預計在明年上映。

導演 電影 香港

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