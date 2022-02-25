我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

趙麗穎劇組又惹議 被指態度很凶奪路人手機…

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎拍戲的劇組不是第一次傳糾紛，她還曾被舉報擾民。（取材自微博）
趙麗穎拍戲的劇組不是第一次傳糾紛，她還曾被舉報擾民。（取材自微博）

近日，趙麗穎和歐豪主演的電視劇「野蠻生長」前往寧波的某商場取景，不少網友偶遇趙麗穎，但卻有網友在社交平台發文，吐槽趙麗穎身邊的工作人員太過於囂張，以至於給趙麗穎本人招黑，也會惹來耍大牌質疑。

據爆料者指出，趙麗穎在寧波某商場裡拍戲，自己的店鋪剛好在那，於是就在商場圍觀演員們演戲。沒想到，趙麗穎在拍攝結束之後，身邊的工作人員卻突然過來跟自己說話，而且態度很凶，直接伸手拿走手機查閱。爆料者感覺自己的隱私受到侵犯。

據悉，工作人員應是想阻止圍觀者拍攝，不過處理問題的方式和態度有問題，事後也沒有道歉，才引發議論。

事後，網友吐槽，雖然這並不全是趙麗穎的責任，但沒有管理好自己的工作人員很容易招黑。不少網友也前往留言區裡互動，表示這是工作人員的行為，不應該上升到演員本身。

其實該劇在官宣演員陣容之前就引發一場風波，趙麗穎的粉絲強烈抵制她和王一博再度合作，這也遭到多家官媒的批評，趙麗穎發文道歉，逐漸平息這場風波，趙麗穎工作室的微博也因此被封了15天。

趙麗穎拍劇被舉報不是第一次，她在前兩年拍攝新劇「幸福到萬家」時，也被舉報擾民。

當時，趙麗穎穿著樸素現身某農村拍戲，但因劇組沒有事先商量好場地，導致在拍攝途中受到居民們的投訴，拍攝也被迫中止，讓趙麗穎站在一旁等待許久。

趙麗穎的新劇下鄉取景。（取材自微博）
趙麗穎的新劇下鄉取景。（取材自微博）

趙麗穎 手機 隱私

上一則

蜘蛛人三代同堂 霍蘭德爆：有1人翹臀是假的

下一則

家鄉烏克蘭遭襲 女星心痛：奶奶驚恐哭訴「都是飛彈」

延伸閱讀

邱澤吐婚後生活態度 公開「最欣賞的人」

邱澤吐婚後生活態度 公開「最欣賞的人」
Angelababy離婚後「解封」 美胸被讚超越楊冪

Angelababy離婚後「解封」 美胸被讚超越楊冪
baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸
李易峰甜吻趙敏 背後熊抱像打劫

李易峰甜吻趙敏 背後熊抱像打劫

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
羅大佑的黑膠專輯「安可曲」收錄了自己跟爸爸、姑姑都很喜歡的歌曲。圖／種子音樂提供

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

2022-02-22 10:59
楚原數年前曾獲香港電影金像獎頒發「終身成就獎」。圖／摘自微博

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

2022-02-21 10:15
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

2022-02-17 13:54
林志玲婚前緋聞男友之一就是邱士楷。（取材自微博）

痴守林志玲超過15年「百億馬桶小開」轉求婚上海新歡

2022-02-23 19:30
港星杜汶澤(右)和全聯先生(左)一起煮鴨血。記者沈昱嘉／攝影

杜汶澤證實拿到台灣身分證 讚2名女性「全台最辣」

2022-02-22 11:56

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……
烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢