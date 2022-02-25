趙麗穎劇組又惹議 被指態度很凶奪路人手機…

趙麗穎拍戲的劇組不是第一次傳糾紛，她還曾被舉報擾民。（取材自微博）

近日，趙麗穎 和歐豪主演的電視劇「野蠻生長」前往寧波的某商場取景，不少網友偶遇趙麗穎，但卻有網友在社交平台發文，吐槽趙麗穎身邊的工作人員太過於囂張，以至於給趙麗穎本人招黑，也會惹來耍大牌質疑。

據爆料者指出，趙麗穎在寧波某商場裡拍戲，自己的店鋪剛好在那，於是就在商場圍觀演員們演戲。沒想到，趙麗穎在拍攝結束之後，身邊的工作人員卻突然過來跟自己說話，而且態度很凶，直接伸手拿走手機 查閱。爆料者感覺自己的隱私 受到侵犯。

據悉，工作人員應是想阻止圍觀者拍攝，不過處理問題的方式和態度有問題，事後也沒有道歉，才引發議論。

事後，網友吐槽，雖然這並不全是趙麗穎的責任，但沒有管理好自己的工作人員很容易招黑。不少網友也前往留言區裡互動，表示這是工作人員的行為，不應該上升到演員本身。

其實該劇在官宣演員陣容之前就引發一場風波，趙麗穎的粉絲強烈抵制她和王一博再度合作，這也遭到多家官媒的批評，趙麗穎發文道歉，逐漸平息這場風波，趙麗穎工作室的微博也因此被封了15天。

趙麗穎拍劇被舉報不是第一次，她在前兩年拍攝新劇「幸福到萬家」時，也被舉報擾民。

當時，趙麗穎穿著樸素現身某農村拍戲，但因劇組沒有事先商量好場地，導致在拍攝途中受到居民們的投訴，拍攝也被迫中止，讓趙麗穎站在一旁等待許久。