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華晨宇新造型「金長髮、花刺青」引熱議 觸犯限娘令？

娛樂新聞組／綜合報導
華晨宇貼出自己一頭金長髮的造型，引來一陣批評。（取材自微博）
華晨宇貼出自己一頭金長髮的造型，引來一陣批評。（取材自微博）

歌手華晨宇去年被爆未婚生子，雖然未被中國列入「劣跡藝人」，但形象已經受損。最近他又在微博PO出一頭金長髮的造型，更秀出身上3個花朵刺青，引發抨擊，被網友酸「春晚他是再也上不去了」。

中國近年整頓演藝圈，除了品行不佳者被列「劣跡藝人」外，也不允許男明星形象太過陰柔，甚至禁止拍攝耽美劇；此外，紋身更是被電視台長年禁止出現在螢光幕前。

不過被捧為新一代唱將的華晨宇一次觸犯兩項禁令，在微博上貼出身穿睡袍的三張居家照，一頭金髮及肩，且秀出鎖骨、手臂及耳後3處花朵刺青，這些照片讓粉絲心花怒放，但在網上掀起論戰，直批紋身又染金髮是叛逆行為，並吐槽外型「娘化」。

華晨宇的手臂上也有刺青。（取材自微博）
華晨宇的手臂上也有刺青。（取材自微博）

有網友批評：「一個30多的大男人紋個玫瑰花在鎖骨上，要不是他孩子都有了，還當他是要出櫃了」「太娘了」「這是在鼓勵未成年人去紋身？」

還有娛樂博主批評：「紋身的話，考公務員、當兵都會有麻煩的，就是家長眼裡的正經工作基本都和你無關了…未婚生子...就...懂的都懂。」還譏諷華晨宇的粉絲找不到正經工作。

但也有人認為刺青跟沒正經工作有什麼關聯：「原來2022年了男孩子還不可以紋身留長頭髮啊」「紋的不是我身上」「有問題的是給未成年人紋身的紋身師。」

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