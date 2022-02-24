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汪小菲離婚3個月被張穎穎套牢？ 左手無名指「露餡」

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲被拍到左手無名指套著一枚戒指，網友猜測 「被張穎穎套牢了！」（取材自微博）
汪小菲被拍到左手無名指套著一枚戒指，網友猜測 「被張穎穎套牢了！」（取材自微博）

汪小菲去年和女星大S（徐熙媛）離婚不久，就被爆出熱戀小14歲的女演員張穎穎，雖被砲轟「婚內出軌」，但雙方一再否認，卻又多次被媒體捕捉同框畫面、親密牽手，又被網友抓包同款服飾、一同出遊等。最近汪小菲現身直播賣貨，又被眼尖的網友發現左手無名指套著一枚戒指，讓網友忍不住驚呼：「被張穎穎套牢了！」

新浪網報導，汪小菲、張穎穎這對緋聞情侶雖嘴硬不認，卻屢屢被外界捕捉熱戀跡象。近日在自家餐飲品牌直播間帶貨的汪小菲，似乎受到愛情的滋潤，氣色紅潤，更有網友發現他在說話時，隱約露出和張穎穎同款項鍊，左手還出現一枚戒指，而且還是戴在有結婚含義的無名指。網友紛紛猜測「被套牢了嗎」、「該不會再婚了吧」、「看來跟張穎穎很穩定啊」，引起熱議。

不過汪小菲幾天後又在抖音開直播，仍舊敬業仔細介紹自家商品，但無名指的戒指已經摘掉，雙手都沒有戴任何飾品，疑似為了自清被套牢的傳聞。

張穎穎先前在抖音上傳影片，和汪小菲穿同款的卡其色羽絨外套，不過引發外界熱議後刪除...
張穎穎先前在抖音上傳影片，和汪小菲穿同款的卡其色羽絨外套，不過引發外界熱議後刪除。（取材自微博）

張穎穎先前也在抖音上傳到九華山燒香拜佛的影片，穿的正是和汪小菲同款的卡其色羽絨外套，不過在引發外界熱議後又把影片刪掉，疑似在側面「官宣」情侶關係。日前張穎穎曬出門兜風的影片，結果遭網友嘲諷「這是走向小三的路上嗎？」，讓她再度秒刪影片。

汪小菲 抖音 徐熙媛

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