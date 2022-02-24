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楚原大弟子馮淬帆悼恩師 「教導之恩來生再報」

娛樂新聞組／綜合報導
馮淬帆悼恩師楚原，並回憶1974年執導電影處女作「香港屋簷下」的情景。（取材自微博）
馮淬帆悼恩師楚原，並回憶1974年執導電影處女作「香港屋簷下」的情景。（取材自微博）

香港著名導演楚原（本名張寶堅）日前離世，享年87歲。身為楚原大弟子的馮淬帆在社交平台撰文悼念恩師，他在結尾寫道：「教導之恩唯待來生再報！」

香港01報導，馮淬帆以「痛悼恩師」為題悼念楚原，表示知悉恩師在香港辭世後，非常沉痛，同時藉此對他表達感激與懷念。他寫道：「那年第二次演他片子的時候，跟他表達我想成為導演的志願。沒想到他過幾天就點了頭，開始一步步指引與教育，接著讓我跟他學著怎麼樣當副導演…然後從兼職副導演到正職副導演…由於受到他的教育，我不久就在電視台當了導演。」

馮淬帆在1974年如願執導電影處女作「香港屋簷下」，他回憶說：「在開鏡第一天，恩師親臨現場恭賀與指導，還幫我擺好第一個『鏡位』。此情此景永世難忘！」由於二人年齡只有十年之差，二人可謂亦師亦友，還有著大哥和弟弟的感情：「除了研究電影藝術，他也指引我很多做人道理，常以『少年不識愁滋味，為賦新詞強說愁』來警惕我別不滿現實自怨自艾，而是要努力奮鬥！寶堅哥，你的教誨我一直謹記，一直慎行，可惜在我導演路上，沒有一部能讓您引以為榮的佳作，至感慚愧！」

報導說，馮淬帆提到師徒最後見面，就是楚原在2018年獲得第37屆香港金像獎終身成就獎時：「四年前有幸到港，在台上以首徒身分親自把『終身成就獎』的獎座交到您手上，與有榮焉！卻不料竟是師徒最後一面！唉…只有仰天長嘆！」最後他以此作結尾：「別了恩師！您的名字將長留中國電影之史冊。光華永在！只恨海各一方，未能親祭送您最後一程。寶堅哥：願您在天之靈，永享安康！教導之恩唯待來生再報！」

導演 香港 電影

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