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腿精晉升腿神 楊冪「美腿仕女圖」纖長性感美出新境界

聯合新聞網 楊詩涵
楊冪身穿Self-Portrait水晶鈕扣羊毛混紡短版開襟衫，搭配Self-Portrait人造皮褲、Christian Louboutin紅底鞋So Kate 120 Red款式，演繹CALZEDONIA的Love書寫體絲襪。(取材自微博)
楊冪身穿Self-Portrait水晶鈕扣羊毛混紡短版開襟衫，搭配Self-Portrait人造皮褲、Christian Louboutin紅底鞋So Kate 120 Red款式，演繹CALZEDONIA的Love書寫體絲襪。(取材自微博)

義大利品牌CALZEDONIA襪款找楊冪作為亞太區代言人，真是太巧妙的選擇，楊冪以鉛筆腿、筷子腿著稱，即使未修圖的逆天筆直長腿照，還是可以打趴修圖後的眾女星，粉絲表示直達「超越腿精、簡直腿神」的境界，近日她為新品拍攝的形象圖，再次展現長腿優勢，搭襯高顏值和性感姿態，橫臥出無可取代的「美腿仕女圖」。

除了形象圖，她早前拍攝中國《時裝L'OFFICIEL》、《男人風尚LEON》時，也穿了CALZEDONIA的笑臉、波點印花襪款入鏡，即使蹲姿都能看出美型纖瘦雙腿，或是以女強人的霸總姿態詮釋纖長雙腿的氣場。

1986年創立的CALZEDONIA有「王牌內搭褲」的美稱，以襪子、泳衣、內衣商品為主，或是生產禦寒內搭褲（中國稱之為秋褲），而CALZEDONIA的褲襪（collant）、內搭褲（leggings）推出皮革、丹寧等材質，或格紋、印花等圖樣，是品牌特色，也在秋冬季推出讓楊冪展現氣質長腿的灰、白色系毛襪款。

楊冪身穿中國品牌MO&Co.連身裙，搭配CALZEDONIA波點、愛心交錯的印花...
楊冪身穿中國品牌MO&Co.連身裙，搭配CALZEDONIA波點、愛心交錯的印花褲，穿上Christian Louboutin Pigalle 100高跟鞋。(取材自微博)

近期釋出的形象圖，以性感黑色系、新春氣氛為主，楊冪以紅、黑色的濃烈個性表現。其中一套身穿紅色Self-Portrait水晶鈕釦羊毛混紡短版開襟衫，搭配Self-Portrait人造皮革短褲、性感的Christian Louboutin紅底鞋So Kate 120 Red款式，搭襯CALZEDONIA的Love書寫體印花襪款，腿長延伸到螢幕外。另一個造型則是以她代言的中國品牌MO&Co.連身裙，搭配波點、愛心交錯的印花褲，穿上Christian Louboutin Pigalle 100高跟鞋，既可愛又性感。

此外，因應今年是虎年，楊冪也不免俗地穿上了虎紋襪款，表現強大氣場，同時展現她的無敵美腿。

楊冪身穿虎紋印花的CALZEDONIA褲襪。(取材自微博)
楊冪身穿虎紋印花的CALZEDONIA褲襪。(取材自微博)

楊冪 義大利

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