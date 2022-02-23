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「與龍共舞」史公子現在長這樣 合體劉德華拍片有亮點

記者黃保慧／即時報導
「與龍共舞」劇照。(取材自微博)
「與龍共舞」劇照。(取材自微博)

劉德華喜劇電影「紅毯先生」22日在中國深圳開鏡，片中演員還有台灣演員瑞瑪席丹，與其他演員單立文、劉漪琳、周煒等一同出席。引人注意的是，劉德華和單立文曾合作「賭俠」、「與龍共舞」時隔多時，兩人再度合體。

香港資深演員單立文過去演過不少反派角色，在「與龍共舞」裡飾演的史公子讓人印象深刻，他當時留一頭長髮，和劉德華在片中互相較勁，暌違31年，他們將再度合作喜劇片。

單立文。(取材自微博)
單立文。(取材自微博)

此外，合照中劉德華的帽子引起中國網友的注意，他把帽子戴的特別高，被調看可能是因為身高不夠，所以用帽子來彌補一下高度。另外，據知曾拿到金馬新人的瑞瑪席丹1月底就飛往上海隔離，上周末抵達深圳定裝、開機。她繼與成龍合拍的電影「狂怒沙暴」後，又與巨星劉德華合作，成品令人期待。

電影「紅毯先生」講述由劉德華飾演的過氣香港明星劉偉馳為了重新「翻紅」，與中國某大導演合作拍攝影片的故事。他深入農村體驗生活，卻因為傲慢引發了一系列不可收場的鬧劇。最後，他頓悟待人真誠才是最珍貴的品質，生活開始轉變，重拾美好。電影預計於2023年上映。

瑞瑪席丹(左二)和劉德華(左四)、單立文(右四)主演的喜劇電影「紅毯先生」在深圳...
瑞瑪席丹(左二)和劉德華(左四)、單立文(右四)主演的喜劇電影「紅毯先生」在深圳舉行開機儀式。(取材自微博)

電影 香港 導演

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