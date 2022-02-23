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容祖兒賣房換現金 貶值近一成才成交

娛樂新聞組／綜合報導
容祖兒據傳名下至少有12棟豪宅。（取材自微博）
容祖兒據傳名下至少有12棟豪宅。（取材自微博）

香港歌壇天后容祖兒出道多年，演唱過許多經典歌曲，憑實力長紅多年；她於去年的選節目「乘風破浪的姐姐2」與其他6位女星組團出道，人氣再上一層樓。近日，有港媒報導她以1025萬港元（約131萬美元）售出在2012年以約1135萬港元（約144.9萬美元）購入的銅鑼灣房產，損失達110萬港元（約14萬美元）。

網易娛樂報導，容祖兒是出了名的愛買房，曾有媒體粗估她名下至少有12棟豪宅，可說是香港圈中的小富婆。這兩年因疫情肆虐，香港的經濟房市也受到影響，近來就傳出容祖兒決定賣掉一棟房換現金。

「香港01」報導，容祖兒2012年在銅鑼灣購入一套豪宅做出租用，如今以貶值近一成的價格賣出。有房產代理透露，容祖兒早在2016年就想出售這套房，當時叫價1500萬港元（約192萬美元），一直隨房市情況調整價錢。

對於房產售出等事宜，容祖兒經紀人霍汶希表示：「祖兒所有資產、資金投資調動都由她媽媽處理，所以她自己其實也不太清楚。」

除了房子沒賣到好價錢，容祖兒2009年買下的位於跑馬地富人區的松栢新邨也傳出減租16%的消息。據了解，容祖兒名下用來收租的房子有5棟，每個月光收租金就有超過20萬港元（約2.5萬美元）收入。

香港 租金 疫情

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