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王嘉爾被爆熱戀宋雨琦 過夜影片曝光、還甜送玫瑰

娛樂新聞組／綜合報導
王嘉爾近年回中國發展，事業有聲有色。（取材自微博）
王嘉爾近年回中國發展，事業有聲有色。（取材自微博）

27歲的韓團GOT7港籍成員王嘉爾，近年回中國發展，事業有聲有色，近日爆出和同樣在中國打拚的陸籍韓團成員宋雨琦一起過夜。狗仔在微博發文曝光兩人過夜情，女方離開時還抱著3朵玫瑰花，引起熱議。

中國狗仔「攝影劉大錘」在微博發文，以疑問句「戀愛了？」開頭，表示自己拍到宋雨琦進出王嘉爾住家。影片顯示，宋雨琦回北京時沒住飯店，反而被助理悄悄接走，車子一路駛向王嘉爾住家的社區，兩人疑似共度一夜；為掩人耳目，王嘉爾司機隔天還特地先去飯店接女方助理，再一起回到王嘉爾家把宋雨琦接走。離開時，宋雨琦手上拿著3朵玫瑰花。

宋雨琦離開後不久，王嘉爾也從住處離開，搭車直奔機場，隔日宋雨琦出發前往韓國，竟仍帶著玫瑰花，似乎花束對她來說別有意義。

宋雨琦近來正在南韓忙團體回歸事宜。（取材自微博）
宋雨琦近來正在南韓忙團體回歸事宜。（取材自微博）

南韓團體GOT7出身的王嘉爾與女團(G)I-DLE出身的宋雨琦，近年來在中國發展順遂，還時常一起出演綜藝節目，累積深厚的革命情感。據悉，兩人曾一同錄製綜藝節目「奔跑吧」，王嘉爾紳士地拿起自己的包包給穿著短裙的宋雨琦擋腿；當時觀眾都以為兩人只是兄妹情，現在影片曝光後，不少人都意外他們湊在一起。

許多網友認為王嘉爾、宋雨琦擦不出火花，「應該就是哥們吧」、「3朵玫瑰花就定情，鬼都不信」；但也有人回應「雖然震驚，但仔細想想好像有點可能性」，表示祝福。

據悉，這則影片是在2021年11月拍攝，宋雨琦近來正在南韓忙團體回歸事宜，目前官方暫無回應。

微博 南韓 北京

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