成龍悼念楚原… 曾合演「警察故事」 已有四要角離世

楚原（右）在「警察故事」飾演大毒梟朱滔，與成龍（左）有精采對手戲。（取材自微博）

香港武俠電影的開山鼻祖之一，拍過「七十二家房客」、「楚留香」、「陀槍師姐」等之名電影、戲劇的著名導演 楚原病逝，享年87歲。先前導演王晶發文悼念，稱楚原「是我一位敬重的導師」，而和楚原一同出演電影「警察 故事」的成龍，也發文追憶。

頭號電影院 報導，成龍表示：「聽說楚原前輩走了…與他合作『警察故事』系列的記憶還很清晰，回頭看，已經這麼多年過去了。他以前曾經說過，『任何人，無論你昨天多風光，無論你昨天多失意，明天起身的時候，你一定要做回一個人，生活下去，明天總比昨天好，這就是人生。『我們這些後輩會永遠記住您這句話。願您安息。一路好走。」

1985年上映的「警察故事」是成龍的重要代表作，他在片中扮演警察陳家駒，拼命上演各種驚險的動作戲，當年讓人大開眼界，該片更獲得第五屆香港電影金像獎最佳影片。而楚原在片中飾演反派毒梟朱滔，該片也成為楚原的演員代表作之一。

距離「警察故事」上映已37年，當中有四位演員已經去世，除了楚原還有董驃、劉志榮、馮克安。

董驃在「警察故事」中扮演成龍的上司、風趣幽默的驃叔，之後還和成龍合作「紅番區」等多部電影。他早年和沈殿霞搭檔出演的喜劇電影頗受歡迎，非常有親和力。

劉志榮片中扮演張律師。他算是星二代，出演過不少劇集，其中一部是甄子丹主演的電視劇版「精武門」。

馮克安出身電影世家，他的姊姊馮素波和弟弟馮吉隆都是著名電視製作人，妹妹馮寶寶是著名演員。

隔了37年，「警察故事」依然經典，但楚原的離去，讓這部經典再也無法被複製。