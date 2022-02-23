我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

成龍悼念楚原… 曾合演「警察故事」 已有四要角離世

娛樂新聞組／綜合報導
楚原（右）在「警察故事」飾演大毒梟朱滔，與成龍（左）有精采對手戲。（取材自微博）
楚原（右）在「警察故事」飾演大毒梟朱滔，與成龍（左）有精采對手戲。（取材自微博）

香港武俠電影的開山鼻祖之一，拍過「七十二家房客」、「楚留香」、「陀槍師姐」等之名電影、戲劇的著名導演楚原病逝，享年87歲。先前導演王晶發文悼念，稱楚原「是我一位敬重的導師」，而和楚原一同出演電影「警察故事」的成龍，也發文追憶。

頭號電影院報導，成龍表示：「聽說楚原前輩走了…與他合作『警察故事』系列的記憶還很清晰，回頭看，已經這麼多年過去了。他以前曾經說過，『任何人，無論你昨天多風光，無論你昨天多失意，明天起身的時候，你一定要做回一個人，生活下去，明天總比昨天好，這就是人生。『我們這些後輩會永遠記住您這句話。願您安息。一路好走。」

1985年上映的「警察故事」是成龍的重要代表作，他在片中扮演警察陳家駒，拼命上演各種驚險的動作戲，當年讓人大開眼界，該片更獲得第五屆香港電影金像獎最佳影片。而楚原在片中飾演反派毒梟朱滔，該片也成為楚原的演員代表作之一。

距離「警察故事」上映已37年，當中有四位演員已經去世，除了楚原還有董驃、劉志榮、馮克安。

董驃在「警察故事」中扮演成龍的上司、風趣幽默的驃叔，之後還和成龍合作「紅番區」等多部電影。他早年和沈殿霞搭檔出演的喜劇電影頗受歡迎，非常有親和力。

劉志榮片中扮演張律師。他算是星二代，出演過不少劇集，其中一部是甄子丹主演的電視劇版「精武門」。

馮克安出身電影世家，他的姊姊馮素波和弟弟馮吉隆都是著名電視製作人，妹妹馮寶寶是著名演員。

隔了37年，「警察故事」依然經典，但楚原的離去，讓這部經典再也無法被複製。

電影院 警察 導演

上一則

鹿晗穩交關曉彤5年爆婚訊？傳聘禮9位數 「婚照」流出

下一則

王嘉爾被爆熱戀宋雨琦 過夜影片曝光、還甜送玫瑰

延伸閱讀

超火系列電影「長津湖」觀影券免費送南加居民

超火系列電影「長津湖」觀影券免費送南加居民
曾掀古龍武俠熱 名導楚原87歲逝世 妻是首代小龍女

曾掀古龍武俠熱 名導楚原87歲逝世 妻是首代小龍女
王晶悼念恩師楚原：比李小龍更加「be water」

王晶悼念恩師楚原：比李小龍更加「be water」
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

熱門新聞

Angelababy離婚黃曉明之後，最新照展現性感。(取材自微博)

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

2022-02-21 23:30
歐陽靖(右)在台獨自帶兒子長大。圖／摘自臉書

歐陽靖產後立刻收到老公分手信 望兒爆哭：對不起

2022-02-15 15:31
Angelababy（後）離婚後近況曝光，帶小海綿一起逛街。（視頻截圖）

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

2022-02-14 02:28
巴戈走得安詳。圖／本報資料照

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

2022-02-16 10:31
唐嫣2004年曾參加雅典奧運閉幕式表演。圖／摘自微博

唐嫣少女照被挖出 「曾參加奧運閉幕」網驚呆

2022-02-17 13:54
楚原數年前曾獲香港電影金像獎頒發「終身成就獎」。圖／摘自微博

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

2022-02-21 10:15

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創