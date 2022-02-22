李小璐離婚2年終於斷乾淨 退股前夫公司

李小璐（右）與男星賈乃亮離婚兩年，最近被爆退出對方的演藝公司。（取材自微博）

女星李小璐 因外遇嘻哈歌手PG ONE，2019年和男星賈乃亮結束7年婚姻；不過兩人共同扶養女兒小甜馨，因此不乏見面機會，不久前更傳出復合。然而，最近又爆出李小璐的工作室退出賈乃亮其下公司的股份，網友表示，「拖2年終於徹底離了」。

賈乃亮與經紀人郭紅波共同創立「天津童樂影視文化有限公司」，近期發生股權變更，3個股東退股，其中包括李小璐名下的「新沂薪雨瑞璐影視文化工作室」。據悉，該工作室已於2021年12月注銷，未退股前持股比例約5%。

由於兩人早在2019年就結束婚姻關係，而李小璐卻直在2021年底才退股，正式結束商業上的關係。消息曝光後讓網友相當震驚，紛紛留言：「怎麼現在才退出公司」、「也拖太久了吧」、「原來這麼多年兩人還有商業合作」。

李小璐在2017年被拍到與歌手PG ONE一同過夜，網路上還流出親密影片，雖然賈乃亮一度選擇原諒，但最後依然在2019年結束婚姻。即使如此，這2年還是不斷傳出兩人為了孩子復合的消息，去年男方工作室主動聯繫爆料相關消息的博主，嚴正反駁復合消息，才讓傳聞漸漸平息。