「春光乍洩」梁朝偉經典一哭…全是為了張國榮心碎

電影「春光乍洩」劇照。（圖：CATCHPLAY提供）

香港影帝梁朝偉 和張國榮在經典電影 「春光乍洩」化身為一對在異地流浪的戀人，赤裸呈現一幕幕愛情裡的日常。過去梁朝偉曾接受日媒訪問，談及與張國榮空前絕後的化學反應，除了大讚張國榮本身就是非常好的演員之外，他表示導演 完全沒有給他們任何指示，但憑著兩人朝夕相處、促膝長談，建立深刻友情和信任，才能投入在角色中即興發揮。

其中一場戲，梁朝偉飾演的黎耀輝遇見了由張震飾演的小張，小張想帶著錄音機到世界的盡頭，要黎耀輝把不開心的事情錄下來；他一度想說點什麼，最後卻難過地痛哭失聲，而這場梁朝偉的即興演出也成為經典一幕。他回想當下的心境說：「那場戲王家衛其實沒特別要求我做什麼樣的情緒。我想到自己在阿根廷不開心的事情，好像我跟張國榮的一段感情突然間沒有了，我就想講出來，把它錄下來放在世界的盡頭。後來卻講不出來，我也不曉得為什麼，突然情緒來的時候就這樣演下去，也沒有設計要怎麼去演。」

電影「春光乍洩」劇照。（圖：CATCHPLAY提供）

梁朝偉笑說拍這部電影的時候，拍攝的素材幾乎有十部電影的長度，但作為演員，他認為這樣的拍片方式有其不可取代的魅力。梁朝偉說：「每一次拍戲，如果導演都要你準備很多東西，把角色準備得很好，過了一段時間，你的潛意識裡面就會有一套自己的演法。王家衛就是完全不讓你準備，完全不讓你有一些專業演員有的東西，他讓你很自然的，就好像你平常生活的感受一樣，演出來的時候就跟一些很有準備的很不一樣，這是非常具挑戰性、非常有意思的，所以我覺得這是他的魅力。」