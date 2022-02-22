文章又放飛自我…四度被拍當街小便 網譏：屬狗嗎？

演員文章頻傳脫序行為。（取材自微博）

近日，有媒體拍到文章喝醉後當街小便，助理在一旁幫忙遮擋，隨後送他回酒店，還幫他買夜宵。文章如此「放飛自我」的行為，已經是第四次被拍到了。他的前妻馬伊琍 也受無妄之災，引起討論。

搜狐娛樂報導，視頻顯示，文章先是和助理從某飯店走出，只見他身穿白色羽絨服頭戴黑色棒球帽，雙手抱胸走路時還需要助理緊跟在身旁攙扶，似乎醉得不清。沒走多久，文章轉身來到一輛卡車旁以此遮掩，並在助理的攙扶下當街小便。

當時文章一臉眼神飄忽，完全沒發現被拍到，小便完後由助理攙扶著帶回酒店。對於文章當街小便的行為，網友紛紛留言吐槽：「這人都涼透了，繼續涼也沒啥」、「是屬狗的嗎，對著人家車輪子撒尿」。

其實，這不是文章第一次被拍到當街小便，去年初就有媒體就拍到文章在某酒店地下車庫站在牆頭小便。2019年他與馬伊琍離婚後，也被抓包酒後在街頭隨地小便，同樣是找了一輛車做遮掩。最早一次則是在2018年12月，被拍到半路停車小便的畫面。

文章因出軌女星姚笛的風波後轉型到幕後，在身材管理方面也逐漸放飛。前段時間有網友分享文章的近況，照片中，37歲的文章脖子上戴著大金鏈，皮膚蠟黃，黑眼圈明顯，看起來像變了一個人。